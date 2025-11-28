Herida una joven tras una colisión entre una furgoneta y un vehículo en León

Una joven ha resultado herida este viernes tras una colisión entre una furgoneta y un vehículo en la ciudad de León. El accidente ha tenido lugar a las 14:35 horas en el viaducto de la carretera N-120 sobre el Bernesga, en la avenida de Fernández Ladreda, sobre el puente, en León capital.

El 112 de Castilla y León ha trasladado aviso a Policía Nacional, Policía Local y Sacyl, ya que la joven se encontraba herida. Emergencias Sanitarias-Sacyl ha enviado una ambulancia soporte vital básico que ha trasladado a la víctima al Hospital de León.