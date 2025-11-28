Un agente de la Guardia Civil de Tráfico

Un agente de la Guardia Civil de Tráfico

Burgos

Herida una mujer en un accidente de tráfico en Merindad de Montija

En el suceso se han visto implicados dos vehículos.

Más sucesos: Herida una joven tras una colisión entre una furgoneta y un vehículo en León

Publicada

Noticias relacionadas

Una mujer de unos 50 años resultó herida esta tarde en un accidente de tráfico registrado en el kilómetro 84 de la CL-629, dentro del término de la localidad burgalesa de Merindad de Montija.

Según informaron fuentes del Servicio de Emergencias Castilla y León 1-1-2, sobre las 18:20 horas se recibió una llamada alertando del suceso y en la que se indica que dos turismos habían sufrido un choque lateral y que hay al menos un herido atrapado en el interior de uno de los coches.

Entrada a la Audiencia Provincial de Salamanca

El 1-1-2 dio aviso de este accidente a Guardia Civil, a los Bomberos de Medina de Pomar y de Diputación de Burgos, y al centro coordinador de urgencias de Emergencias Sanitarias-Sacyl, desde el que se envió una ambulancia soporte vital básico y personal médico del Punto de Atención Continuada de Espinosa de los Monteros.

En el lugar del suceso actuaron los Bomberos de Diputación de Burgos para excarcelar a la víctima que, posteriormente, fue atendida por emergencias sanitarias de Sacyl y trasladada en ambulancia al Hospital de Cruces en Bilbao.