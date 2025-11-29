Buscan a una menor de 14 años desaparecida en Palencia

El cartel de SOS Desaparecidos alertando sobre la desaparición de Bárbara Lina

SOS Desaparecidos ha informado este jueves de la desaparición en Palencia de la menor de 14 años Bárbara Lina. Según ha señalado la Asociación, se perdió su rastro el pasado 26 de noviembre en el Cristo del Otero de la capital palentina.

La menor desaparecida tiene 14 años, mide 1,75 metros de estatura, de complexión delgada, ojos castaños, lleva una mochila negra y tiene el pelo castaño con mechas rojizas.

Desde la Asociación SOS Desaparecidos han habilitado un teléfono de contacto para que quien tenga alguna información sobre el paradero de la joven pueda aportarla.

El número es el 868286726. También se encuentra habilitado un email que es: info@sosdesaparecidos.es