Herido un hombre tras la salida de vía de un vehículo en Burgos
Un hombre de 43 años ha resultado herido en la madrugada de este sábado tras la salida de vía de un vehículo en la N-234, en la rotonda de Sarrracín (Burgos), según han informado fuentes del 112 de Castilla y León.
El Centro de Emergencias ha recibido un aviso a las 3:41 horas que alertaba de un accidente en la N-234, y se solicitaba asistencia sanitaria para un hombre que había sufrido un golpe en la cabeza. El 112 ha dado aviso a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias-Sacyl que ha enviado una ambulancia.