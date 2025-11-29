Un joven herido tras una pelea con armas blancas en León

Un joven ha resultado herido este viernes tras una pelea con armas blancas en León. El 112 de Castilla y León ha recibido un aviso de una pelea en la calle Pendón de Baeza, en León capital, a las 22:42 horas. El alertante aseguraba que se estaba produciendo una pelea entre dos personas y que había armas blancas.

El 112 ha avisado a la Policía Local, la Policía Nacional y Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado al lugar una unidad medicalizada de emergencias (UME) y una ambulancia de soporte vital básico (SVB). Uno de los heridos ha sido trasladado por la Policía Local al centro de salud y la otra persona ha sido dada de alta in situ.