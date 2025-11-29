Un joven herido tras una pelea con armas blancas en León
La víctima ha sido trasladada por la Policía Local al centro de salud.
Un joven ha resultado herido este viernes tras una pelea con armas blancas en León. El 112 de Castilla y León ha recibido un aviso de una pelea en la calle Pendón de Baeza, en León capital, a las 22:42 horas. El alertante aseguraba que se estaba produciendo una pelea entre dos personas y que había armas blancas.
El 112 ha avisado a la Policía Local, la Policía Nacional y Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado al lugar una unidad medicalizada de emergencias (UME) y una ambulancia de soporte vital básico (SVB). Uno de los heridos ha sido trasladado por la Policía Local al centro de salud y la otra persona ha sido dada de alta in situ.