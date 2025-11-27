León enciende la magia de la Navidad con una decoración muy especial y luces en casi un centenar de calles

El alcalde de León, José Antonio Diez, presidió hoy el acto de encendido del alumbrado navideño de la ciudad, compuesta por más de dos millones de luces led repartidas en casi un centenar de calles del municipio.

Se llevó a cabo por segundo año consecutivo en la plaza de Santo Domingo, que cuenta con un gran árbol de Navidad de 18 metros de altura y está coronada por un gran paraguas de luz. En él participaron tres centenares de niños de las Aulas Corales de la Escuela de Música Municipal, que fueron los encargados de poner la música y los villancicos con una actuación que fue el preludio del acto de encendido.

El alcalde de León, José Antonio Diez, inaugura el alumbrado navideño

A la decoración de Santo Domingo, que repite tras el éxito del año pasado, se le suman una gran variedad de motivos navideños luminosos que decoran toda la ciudad, compuestos por más de dos millones de luces led repartidas entre casi un centenar de emplazamientos de todo el municipio de León.

Árboles iluminados, letreros, dos soldados, paraguas de luz, guirnaldas y arcos serán los encargados de llevar la magia de la navidad al centro de la ciudad, pero también a los barrios y pedanías y, como guiño a la tradición leonesa, una docena de ramos leoneses y el portal de Belén frente a Casa Botines. Algunos de los puntos que contarán con una decoración especial serán la plaza de las Cortes Leonesas, la plaza Mayor, la del Grano y San Isidoro.

Precisamente a la plaza de las Cortes Leonesas fue a donde, tras encender el alumbrado de la ciudad, se desplazó el alcalde, acompañado por el director general de Caja Rural, Cipriano García Rodríguez, para encender ‘La plaza de los sueños de Caja Rural’, un espacio cuya iluminación ha sido posible gracias a la colaboración conjunta entre el Ayuntamiento de León y la entidad.

A los muchos atractivos de León durante la Navidad también se suma el mercado navideño que volverá a ubicarse en la plaza de Regla a partir de mañana, viernes 28 de diciembre, donde, a los pies de la Catedral, se ubican 40 casetas de venta de artículos de regalo, navideños y de artesanía.

El horario previsto para las luces de Navidad, que se mantendrán hasta el 6 de enero será de 18 a 24 horas de lunes a jueves, de 17.30 a 2 horas viernes, sábados y vísperas de festivos y festivos y domingos de 17.30 a 24 horas. Además, habrá un horario especial los días 24 y 31 de diciembre y 1 y 5 de enero, cuando se prolongará entre las 17.30 a 4 horas.