Un voraz incendio calcina por completo la vivienda de un matrimonio en Pieros: el origen fue una chimenea francesa

Una vivienda de la localidad leonesa de Pieros en la que residía un matrimonio ha quedado completamente calcinada a consecuencia de un incendio declarado a las 19:13 horas de la tarde del sábado.

Una dotación de bomberos se desplazó con una autobomba y un vehículo de trabajo en altura hasta la calle San Roque de la localidad, en el término municipal de Cacabelos.

A su llegada, los vecinos y una patrulla de la Guardia Civil intentaban contener las llamas mediante el uso de mangueras. Para entonces, parte de la cubierta ya había colapsado y el fuego había comenzado a propagarse a dos fachadas de una vivienda colindante.

Los primeros trabajos de extinción se centraron en frenar la propagación hacia la vivienda anexa, logrando evitar que el incendio llegara a penetrar en su interior. No obstante, la elevada temperatura generada por el incendio provocó daños en sus muros de fachada.

Según todos los indicios, el inicio del incendio se encontraba en una chimenea francesa.