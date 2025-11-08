Imagen de archivo.

León

Un hombre queda inconsciente tras ser atropellado en Ponferrada

El suceso ha tenido lugar a primera hora de este sábado.

Publicada
Actualizada

Un hombre de unos 40 años ha quedado inconsciente tras ser atropellado por un turismo a primera hora de la tarde de este sábado en Ponferrada, según ha informado la sala de operaciones del 112 de Castilla y León.

El suceso se ha producido sobre las 16:08 horas, cuando se ha recibido una llamada en el 112 solicitando asistencia sanitaria en un paso de cebra de la calle General Vives, a la altura del 56.

El alertante precisaba que la víctima estaba inconsciente. El aviso se ha trasladado a la Policía Municipal, a la Policía Nacional y al servicio de emergencias de Sacyl, que ha movilizado una UVI móvil.

Tras atender a la víctima en el lugar de los hechos, la UVI móvil ha trasladado al herido hasta el hospital de Ponferrada.