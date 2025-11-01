El traspié de principiante de Carlos Martínez en León: obligado a pedir perdón por una 'y' que ha herido sensibilidades

Nubarrones en el horizonte de la precampaña electoral para las elecciones de marzo del PSOE de Castilla y León. Cuando el partido parecía cicatrizar las heridas abiertas de la guerra interna vivida a principios de año, y retomaba protagonismo como adalid de la oposición a la gestión de la Junta de la crisis de los incendios de este verano, un error de principiante del líder y candidato de la formación, Carlos Martínez, ha vuelto a enturbiar las aguas de los socialistas en la Comunidad.

El pasado fin de semana, en la clausura de unas jornadas del PSOE en León −en las que participó el presidente del Gobierno, líder del partido y principal valedor de Martínez, Pedro Sánchez− el candidato socialista en la Comunidad vertió unas declaraciones que hirieron profundamente la sensibilidad de los leoneses.

"Me critican porque digo Castilla-León seguido. Habrá que decir Castilla y León y Soria y Burgos y Valladolid y Segovia", aseguró, en unas declaraciones que fueron censuradas como una "burla" a la identidad leonesa. Y es que Martínez ha utilizado la expresión Castilla-León para referirse a la Comunidad en múltiples ocasiones, pero la forma de justificarse en esta ocasión generó un especial malestar ya que el candidato socialista obvió que Castilla y León se encuentra compuesta por dos regiones históricas.

La "burla" de Martínez

Las reacciones no se hicieron esperar y, pocas horas después, la Unión del Pueblo Leonés (UPL) acusó al dirigente de "burlarse del leonesismo". "O no entiende la birregionalidad de la Comunidad o se burla de la identidad y Región Leonesa. No sé qué es peor...", aseguraba en X el presidente de la formación leonesista, Carlos Javier Salgado. Además, Salgado recomendó al líder socialista que "se culturice" y aprenda que la "copulativa en medio es porque está formada por dos regiones".

También respondió el alcalde socialista de León, José Antonio Diez, que no estuvo presente en las jornadas con Sánchez y que apuesta firmemente por una autonomía leonesa separada de Castilla. El regidor leonés publicó un mensaje en su perfil de la red social X donde aseguró que "hay ausencias y silencios que importan más que algunos discursos". "Nuestra identidad no la oculta la mofa. Nuestra reivindicación no se apaga por no escucharla", señaló Diez.

Un duro choque con Diez

El revuelo generado obligó al partido a salir al paso para defender a Martínez y la vicesecretaria general del PSOECyL, la leonesa Nuria Rubio, aseguró que no había habido "ninguna intención de mofa o burla" en las palabras del líder del partido. Además, hizo un llamamiento a la "calma" y negó que el candidato socialista a la Presidencia de la Junta pretendiera faltar al respeto a la identidad leonesa. "Llamo a la calma", insistió.

Pero las palabras de Rubio no convencieron a Diez −que mantiene desde hace años una guerra abierta con la dirección provincial del partido en León, encabezada por el diputado Javier Alfonso Cendón, a quien la vicesecretaria general del partido es muy cercana− y el alcalde de León aseguró que no iba a permitir "bajo ningún concepto" que "no se respete el derecho y deseo a la autonomía leonesa". Además, cargó contra Rubio.

"Entiendo que la señora Rubio esté cómoda donde está, pero tiene que entender que hay decenas de miles de militantes del Partido Socialista que han manifestado estar menos cómodos que la señora Rubio en las Cortes", afirmó, recordando que en la intervención de Martínez en la capital leonesa "se dijo lo que se dijo".

"Es un sentir que tiene una parte importante de la Ejecutiva o del nivel autonómico del PSOE. No quieren, como mínimo, entender nuestra realidad, nuestro derecho y nuestro deseo", aseguró, mientras Rubio expresaba su "respeto absoluto" a aquellos que defienden la autonomía leonesa y pidió al alcalde leonés que se "centrara" en su gestión a nivel local.

Obligado a pedir perdón

Después de días de tensiones, Martínez, finalmente, se veía obligado este jueves a pedir perdón por sus declaraciones del pasado fin de semana en León. El secretario general del PSOECyL aseguraba que en ningún momento quiso "ni burlarse o hacer chiste alguno" con la identidad leonesa, y subrayó que, a pesar de ello, no le duelen prendas en disculparse por unas declaraciones "sacadas de contexto" y que aludían a la necesidad de contar "con un proyecto integrador".

"Si mis palabras han creado división lo siento. Pero yo trabajo para corregir las desigualdades históricas que afectan a todas las provincias", expresó, asegurando entender el "malestar" del alcalde de León y subrayando que el regidor leonés encontrará en él a un "aliado".

Además, manifestó que las declaraciones están "sacadas de contexto", ya que quiso decir que se debería de plantear un proyecto político común colectivo en la Comunidad que "reconozca la diversidad histórica y cultural de las dos regiones". "Esa Castilla y León debe reconocer la diversidad histórica. Necesitamos tener un proyecto político colectivo que reconozca nuestras singularidades, diversidad pero que fundamentalmente reconozca las desigualdades que tenemos entre las distintas provincias y dentro de ellas entre comarcas, incluso", afirmó.

Martínez señaló que León es una de las provincias "damnificadas por las políticas de la Administración autonómica" y mostró su reconocimiento a la "identidad histórica y cultural" de León. El dirigente socialista también aseguró que esta polémica "le viene muy bien" al PP. "A mí me parece que existe una falta de respeto total y absoluta, precisamente, y no la ha hecho el Partido Socialista Obrero Español de Castilla y León, por el abandono y el olvido institucional que ha tenido la provincia de León durante tantos años", criticó.

Además, aseguró que "deberá ser menos ingenuo en algunas cuestiones" al tiempo que reiteró que su compromiso con León es "firme". Unas disculpas que no convencieron a UPL, que reprochó a Carlos Martínez que "señalase que se había sacado de contexto lo que dijo el domingo en el acto del PSOE", al insistir en que "se burló de la Región Leonesa haciendo un chascarrillo en el que reducía la regionalidad a provincialidad".

La lucha por León

La polémica generada por las declaraciones de Martínez ha golpeado las expectativas electorales del PSOE en una provincia decisiva que podría determinar los resultados de las elecciones autonómicas de marzo.

La de León es la segunda circunscripción que más escaños reparte a las Cortes de Castilla y León, con 13 representantes en total, superada solo por Valladolid, con 15. En las últimas elecciones autonómicas, en febrero de 2022, el PP obtuvo cuatro procuradores en ese territorio, al igual que el PSOE, mientras que la Unión del Pueblo Leonés (UPL) logró tres y Vox irrumpió con dos.

La provincia leonesa ha sido protagonista durante los últimos meses por haber sufrido la parte más devastadora de los terribles fuegos que asolaron la Comunidad este verano, dejando más de 180.000 hectáreas arrasadas y acabando con tres vidas humanas, una cuestión que, a buen seguro, estará muy presente durante la precampaña y la campaña.

Los más importantes partidos de la oposición en ese territorio, el PSOE y la Unión del Pueblo Leonés (UPL), aprovecharán esa situación para cargar contra la gestión de los fuegos del Gobierno autonómico del PP, partido representado en la provincia por el cuestionado consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, como presidente de la gestora de la formación.

Los socialistas tratarán de situarse como adalides de la defensa de los derechos laborales de los bomberos forestales y de un operativo público pero, a su vez, tendrán que lidiar con la eterna guerra cainita que padece el PSOE de León, protagonizada por su secretario general provincial, Javier Alfonso Cendón y por el alcalde de la capital leonesa, José Antonio Diez. Una compleja situación a la que se ha sumado la polémica generada por las declaraciones de Martínez, que ha minado aún más su imagen en la provincia.

La UPL, por su parte, tratará de aprovechar el auge del leonesismo durante los últimos seis años y la situación generada tras los incendios para lanzar el mensaje de que tan solo con una autonomía leonesa separada de Castilla podrán solucionarse los problemas de la provincia, con el objetivo de lograr grupo propio. Mientras tanto, Podemos también se ha subido al carro leonesista.

Los populares tratarán de mantener su liderazgo a pesar de las críticas a su gestión de los incendios y de resistir al asedio del PSOE y de UPL, que tratará de alcanzar los cinco procuradores que les permitan conseguir grupo propio y de convertirse en primera fuerza por primera vez en la historia. El error de principiante del dirigente socialista podría beneficiar a ambos partidos en una provincia clave para los próximos comicios.

Alcalde hasta que sea presidente

Pero la polémica de León no ha sido la única protagonizada por Martínez en las últimas semanas. El hombre de Pedro Sánchez −fue el propio presidente quien impulsó su candidatura en enero de este año contra Luis Tudanca− designado para la compleja tarea de desbancar al PP de la Junta casi 40 años después se presentó como candidato con una frase reveladora, asegurando que solo dejará la alcaldía de Soria "cuando tenga que asumir el acta para ser presidente de la Junta".

La aseveración de Martínez dio pie a la interpretación y dejó entrever la posibilidad de que, de no ganar las elecciones y no poder acceder a la Presidencia del Gobierno autonómico, el regidor soriano decidiese centrarse en la alcaldía, que lleva ejerciendo 18 años, desde 2007, y no recoger su acta de procurador si se ve obligado a liderar la oposición.

Ello debido a que es incompatible ejercer como procurador en las Cortes y como alcalde de un municipio de más de 20.000 habitantes a la vez por lo que, si recoge el acta, el líder del PSOECyL se vería obligado a renunciar a la alcaldía de la capital soriana.

Con todo, la frase de Martínez podría responder tan solo a un intento por su parte de transmitir optimismo a sus partidarios y, finalmente, si no logra dirigir el Gobierno autonómico, renunciar igualmente a la alcaldía de Soria para liderar la oposición en la Cámara. "No me puedo poner en otro escenario que no sea que ese cambio se produzca", afirmó el candidato tras ser proclamado. Pero la frase del dirigente socialista generó malestar y Soria ¡Ya! le acusó de pretender "un fraude a los ciudadanos".

El escándalo de Vázquez

A principios del mes de octubre, Martínez recibió otro jarro de agua fría después de que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) se declarase competente para investigar al procurador del Grupo Socialista José Luis Vázquez por supuestas irregularidades cometidas durante su etapa como alcalde del Ayuntamiento del Real Sitio de La Granja de San Ildefonso (Segovia) entre 2007 y 2019.

Vázquez es el tercer imputado en esta legislatura en el Grupo Socialista, y es que durante el año 2024 ya lo fueron el ex secretario general del Grupo, Ángel Hernández, por violencia de género, y el procurador salmantino Juan Luis Cepa, por agresión sexual a un menor. Los tres eran de la máxima confianza del ex secretario general del PSOECyL Luis Tudanca, ahora senador autonómico.

El actual dirigente y candidato a las próximas elecciones autonómicas, Carlos Martínez, mantuvo, además, a Vázquez en la Ejecutiva del PSOECyL a pesar de que el procurador segoviano formó parte de la polémica del micrófono abierto en las Cortes, al participar en una conversación junto a otros procuradores del Grupo en la que se descalificó al propio Martínez.

Finalmente, Vázquez dimitió y renunció a su acta de procurador después de que la Ejecutiva del PSOECyL y Martínez solicitasen a la dirección federal de Ferraz la suspensión cautelar de militancia del procurador segoviano y apartarlo de forma temporal de su cargo orgánico en el partido, ya que seguía formando parte de la dirección autonómica.

Además, este miércoles el Juzgado de lo Penal de Soria condenaba a un año y nueve meses de prisión al exprocurador socialista Ángel Hernández por maltrato y coacciones a su expareja, tras llegar a un acuerdo de conformidad entre las partes en el juicio celebrado este miércoles. El también ex secretario general del Grupo Socialista en las Cortes, muy cercano a Tudanca, no entrará en la cárcel, al carecer de antecedentes penales, y tendrá que seguir un curso de violencia contra la mujer.

La vicesecretaria general del PSOE de Castilla y León, Nuria Rubio, desvinculó a su partido de la situación procesal del exprocurador. "No nos pertenece a nosotros", afirmó, una vez que fue expulsado y dejó de formar parte del Grupo Socialista en las Cortes. Con todo, la condena a Hernández podría hacer mella en las expectativas electorales de los socialistas en marzo.

Un liderazgo poco asentado

Martínez también se verá obligado a hacer frente a otros hándicap en su complicada carrera para conquistar la Junta. El también alcalde soriano es una figura conocida en la provincia de Soria, pero no tanto en el resto de la Comunidad, su liderazgo no se encuentra suficientemente asentado, al no tener presencia en las Cortes y tendrá que sortear los escándalos que acechan al PSOE a nivel nacional y al Gobierno.

Además, los socialistas acaban de culminar un traumático proceso de transición, tras la guerra abierta entre el PSOE de Castilla y León y Ferraz a principios de año que finalizó con la salida en el mes de febrero de un debilitado Luis Tudanca y la coronación del alcalde de Soria desde 2007, Carlos Martínez, como nuevo dirigente del partido, con el beneplácito de Pedro Sánchez.

La formación, no obstante, mantuvo una compleja bicefalia hasta finales del mes de abril, cuando Tudanca por fin fue sustituido como portavoz en la Cámara por la vallisoletana Patricia Gómez Urbán, para ser recolocado en el Senado.

El liderazgo de Martínez no se encuentra suficientemente asentado, ante su ausencia en el día a día del Parlamento autonómico, ya que no es procurador y no ha protagonizado ningún cara a cara con Mañueco en la Cámara.

Además, ha tenido que gestionar duras crisis como la de la supresión de paradas de AVE por parte de Renfe y dar la cara ante el estallido del 'caso Cerdán' y el resto de escándalos que han acorralado al PSOE y al Gobierno. Polémicas como la desatada en León el pasado fin de semana no ayudan a proyectar la imagen del candidato en una provincia que, además, será clave en los comicios de marzo.

Una compleja negociación

Por otro lado, Martínez tiene por delante una compleja negociación para la aprobación de los presupuestos para 2026 con Mañueco, que tiene todas las de ganar en la misma.

El líder del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, pedía el jueves al presidente de la Junta impulsar una mesa negociadora bilateral para aprobar unas "buenas" cuentas al considerar que los presupuestos presentados por el Gobierno autonómico son "infames" mientras que Mañueco tendía la mano este mismo viernes al dirigente socialista en una carta en la que ha expresado su voluntad de lograr "un gran acuerdo de Comunidad" para las cuentas.

El presidente de la Junta apelaba en su misiva a la "voluntad y la buena disposición de los grupos parlamentarios" para lograr este objetivo "pensando siempre en el interés de las personas de Castilla y León" en unas negociaciones que se iniciarán formalmente tras la comparecencia de los consejeros para explicar las partidas vinculadas a sus departamentos, que tendrán lugar entre los días 10 y 14 de noviembre. Unas negociaciones que podrían impulsar a Mañueco de cara a las elecciones de marzo.

El PSOE sabe que no puede permitirse aparecer desdibujado y que necesita que su proyecto de alternativa tenga presencia de cara a los comicios. Una situación que anticipa que el dirigente socialista será más duro en sus condiciones para los presupuestos de 2026 habida cuenta, además, de que los socialistas han exigido la dimisión de Mañueco por su gestión de los incendios.

Dar carta blanca o ser excesivamente suave en sus condiciones a un jefe del Ejecutivo a quien han pedido que dimita sería incongruente pero, por otro lado, el PSOE es consciente de que plantear exigencias de máximos y bloquear la negociación podría perjudicarlos electoralmente.

Si sus condiciones son inasumibles eso podría dar argumentos a Mañueco para acusarles de boicotear la aprobación de unas cuentas eminentemente sociales y "buenas para los ciudadanos" habida cuenta, además, de que los presupuestos contemplan la conversión del operativo contra incendios en público, una de sus principales reivindicaciones. Una dura encrucijada para Martínez a solo cuatro meses de los comicios y con la polémica reciente por una 'y' que ha herido sensibilidades en León.