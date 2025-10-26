UPL acusa a Carlos Martínez de "burlarse de la identidad leonesa" delante de Pedro Sánchez y pide que "se culturice"

Nueva ofensa del PSOE de Castilla y León al leonesismo. La UPL acusa al secretario general de los socialistas de la comunidad, Carlos Martínez, de "burlarse del leonesismo" durante el acto de clausura del encuentro político del PSOE celebrado en León.

Martínez bromeó con los que le critican que diga "Castilla-León" en vez de Castilla y León. El candidato socialista a la Junta aseguró que "habrá qué decir Castilla y León y Soria y Burgos y Valladolid y Segovia”. Unas palabras que han escocido mucho al partido leonesista.

El presidente de la UPL, Carlos Javier Salgado, ha sido muy duro y contundente con Carlos Martínez en un mensaje publicado en su perfil de la red social X. "O no entiende la birregionalidad de la comunidad o se burla de la identidad y Región Leonesa. No sé qué es peor...”.

Recomienda al líder socialista que "se culturice" y aprenda que la "copulativa en medio es porque está formada por dos regiones". En este sentido los leonesistas también le recuerdan a Martínez que “ni creemos ni creeremos nunca en una comunidad conjunta de Castilla y León" después de escuchar su deseo de una comunidad autónoma unida bajo el nuevo proyecto socialista que representa.

Este nuevo tira y afloja entre el PSOE autonómico y el leonesismo se suma a la grieta abierta dentro del propio partido con el alcalde de León, José Luis Diez, que apuesta abiertamente por la creación de una Región Leonesa. De hecho, Diez no ha estado presente en las jornadas que el PSOE ha celebrado este fin de semana en León con la participación de varios ministros y el propio presidente del Gobierno.

El alcalde de León declaró que no ha sido invitado por su tono reivindicativo tanto con la dirección autonómica como con la dirección nacional de su partido.