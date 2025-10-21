El Ministerio elige a la ULE para investigar el impacto del fuego y el cambio climático en los parques nacionales

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) ha seleccionado un proyecto de investigación impulsado por José Manuel Guisuraga, del área de Ecología de la Universidad de León (ULE), para conocer el impacto del fuego en los incendios forestales y el cambio climático en la Red de Parques Nacionales.

La investigación tendrá como objetivo, según Fernández Guisuraga, "entender cómo el cambio climático y las alteraciones en los regímenes naturales del fuego están afectando a los ecosistemas de los parques nacionales españoles y cómo podemos anticiparnos a sus consecuencias".

Tal y como explican desde la ULE, el calentamiento climático y la alteración de los regímenes naturales han propiciado el incremento de la probabilidad de incendios de gran extensión e intensidad. Algo que, junto a la afluencia masiva visitantes, se considera como una de las "principales amenazas para la biodiversidad en los parques nacionales".

Como ejemplos ponen el incendio del Parque Nacional de Monfragüe en julio de 2022, del Parque Nacional del Teide en agosto de 2023 o el Parque Nacional de los Picos de Europa en agosto de este año.

El proyecto, denominado 'Firebiopark', pretende estudiar en profundidad los parques nacionales de Cabañeros, en Castilla-La Mancha, y Monfragüe, en Extremadura, dos sistemas mediterráneos "especialmente sensibles", según apunta el investigador de la ULE.

"Analizaremos cómo influye la tipología y estructura de las comunidades vegetales, las condiciones meteorológicas y la configuración del paisaje en la incidencia y el comportamiento de los incendios", avanza Fernández Guisuraga.

De la misma forma, se evaluará la recuperación de la biodiversidad, tanto en sus dimensiones funcional como taxonómica tras un incendio y "cómo los escenarios futuros de cambio climático podrían modificar esta respuesta ecológica".

El modelo también contempla el desarrollo de modelos físicos de simulación del comportamiento del fuego que sirvan como herramientas de apoyo para la gestión adaptativa de los parques nacionales.

De esta manera, el fin es entender cómo las interacciones entre la vegetación, la estructura del paisaje y las condiciones meteorológicas determinan la ocurrencia y los efectos ecológicos de los incendios forestales en los parques nacionales, tanto bajo las condiciones climáticas en la actualidad como en los escenarios futuros de cambio climático.

El enfoque metodológico del proyecto incluye teledetección satelital avanzada, datos de campo e inteligencia artificial. Así pretenden generar información espacial de alta resolución sobre las áreas más vulnerables a los llamados 'feedbacks clima-incendio'.

Los resultados aportarán nuevos modelos y cartografía espacialmente explícita que ayudará a los organismos gestores a anticipar, planificar y responder positivamente ante incendios forestales en condiciones futuras cada vez más extremas.

El proyecto contribuirá de esta manera directamente al cumplimiento de los objetivos de conservación de los valores ecológicos, culturales y educativos de la Red de Parques Nacionales.

La concesión del proyecto propicia que esté financiado por el Organismo Autónomo de Parques Nacionales (OAPN) y es un "importante reconocimiento" a la excelencia científica del Grupo de Investigación de Ecología Aplicada y Teledetección de la ULE, según han celebrado desde la institución académica.