Dos intoxicados por monóxido de carbono en una vivienda de Ponferrada: indispuestos y hospitalizados

Dos personas, un varón de 65 años y una mujer de 66 han tenido que ser hospitalizados en El Bierzo después de sufrir una intoxicación por monóxido de carbono en su vivienda, como ha informado el 112.

El suceso se ha producido a las 2:40 horas, cuando el Centro de Emergencias de Castilla y León recibía una llamada que informaba de un incidente en una vivienda ubicada en la calle Batalla de Lepanto, donde se alertaba de que dos personas, un varón y una mujer, estaban indispuestas y requerían asistencia sanitaria.

La sala de operaciones del 1-1-2 dio aviso del incidente Emergencias Sanitarias - Sacyl, que envió una ambulancia soporte vital básico.

Al llegar, el personal sanitario comunicó que les ha saltado el detector de gases y podría tratarse de una intoxicación por monóxido de carbono producida por una caldera de carbón o un calentador de gas.