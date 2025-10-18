El PSOE llevará una moción al pleno del Ayuntamiento de León para pedir la eliminación del peaje de la AP-66

El alcalde de León, José Antonio Diez, reclamó este sábado la eliminación del peaje de la autopista AP-66 entre León y Asturias y exigió que se dé cumplimiento a las resoluciones que declaran irregular la ampliación de la concesión que debería haberse extinguido hace ya cuatro años. Asimismo, avanzó que el Grupo Socialista llevará una moción al próximo pleno del Ayuntamiento para lograr un posicionamiento conjunto de todos los grupos municipales.

José Antonio Diez detalló que el flujo de tráfico en la AP-66 es “altísimo”, con más de cuatro millones de tránsitos anuales, por lo que “es necesario prestar un servicio gratuito avalado tanto por la necesidad de una vía segura de conexión con el Principado como por el cumplimiento de los requerimientos legales de una concesión prolongada de forma irregular”.

En este sentido, el regidor leonés recordó que el Gobierno de España extendió en el año 2000 las concesiones de las autovías León-Asturias AP-66 y a la AP-9, en Galicia, por 29 y 25 años, y después las vendió a los concesionarios sin haber abierto el proceso de licitación ni cumplir el trámite de publicarlo en el Diario Oficial de la Unión Europea, como exige la directiva sobre contratos públicos.

El pasado mes de julio, la Comisión Europea dio un ultimátum a España en el que advertía que la llevaría a la Justicia si no modifica estas concesiones por ser “contrarias a las normas de la licitación pública europea”.

Por este motivo, el alcalde de León reclamó hoy que el Gobierno de España acometa ya los procedimientos administrativos que sean precisos para eliminar este peaje, de forma similar a lo que se ha hecho con otras concesiones como la AP-68, cuyo pago desaparecerá ya el próximo año, o como se hizo en el pasado con las autopistas AP-7, AP-2 o AP-4.

“No es de recibo que los leoneses tengan siempre que esperar, sufriendo las consecuencias negativas de decisiones arbitrarias, injustas e injustificables. Solo exigimos las mismas condiciones de movilidad que el resto de los territorios”, concluyó Diez.