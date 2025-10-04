Bernardo Sánchez ya es eterno en Oteruelo: el Ayuntamiento de León otorga su nombre a la glorieta de entrada al pueblo

José Antonio Diez participa en el descubrimiento de la placa de Bernardo Sánchez en Oteruelo

Bernardo Sánchez, quien fuera alcalde pedáneo de Oteruelo de la Valdoncina durante más de 20 años, ya es eterno. El Ayuntamiento de León le ha rendido homenaje este sábado cuatro años después de su muerte, en 2021, al dar a la glorieta de entrada a la pedanía su nombre.

"Desde ahora, el recuerdo de Bernardo quedará para siempre a la entrada de la pedanía por la que tanto ha trabajado a la cabeza de su junta vecinal", han destacado desde el Consistorio.

El alcalde de León, José Antonio Diez, ha recordado que la glorieta, junto a la pasarela y a la rotonda, fueron "dos de sus batallas por la seguridad de sus vecinos, por la seguridad de su pueblo".

Diez ha participado en el acto de descubrimiento de la placa que lleva el nombre de Bernardo, un hombre que, según ha destacado el regidor, "se le deben decenas de iniciativas en Oteruelo y, sobre todo, la defensa de su pueblo y sus vecinos durante décadas".

El acto ha servido así para recordar la figura del pedáneo, "un hombre incansable en la demanda, porque era tenaz y porque estaba lleno de iniciativas, proyectos y propuestas" para su pueblo.

"Oteruelo fue su vida durante más de 20 años y le dedicó no solo el tiempo que tenía, sino aquel que no tenía y robaba a su familia, a su mujer, sus hijos y, por supuesto, sus nietos, su ilusión en los últimos años", ha subrayado el alcalde de León.

Para José Antonio Diez, el alcalde pedáneo "pedía, siempre con sentido común, con respeto y con justicia" y ha destacado que era una persona "agradecida que nunca descansaba".

"Así era ese Bernardo que se nos fue demasiado pronto, demasiado joven y aún con la ilusión intacta", ha añadido.

En este sentido, ha reconocido que Bernardo era, además, "compañero y amigo, y por eso seguimos sintiendo un dolor fuerte cuando se trata de hablar de él y recordarlo".

"Su ausencia, esos cuatro años transcurridos ya, se nos han hecho muy duros", ha zanjado el alcalde de León.