Empleo, bienestar y vivienda: ejes del nuevo acuerdo del Diálogo Social alcanzado con el Ayuntamiento de León

El Ayuntamiento de León ha materializado este miércoles la firma del acuerdo marco del Diálogo Social con los sindicatos CCOO, UGT y Fele.

El Ayuntamiento de León dispondrá inicialmente de 290.000 euros para ejecutar las acciones contempladas en este marco. De esta cantidad, 20.000 euros se aplicarán en la anualidad actual y 90.000 euros en cada uno de los tres ejercicios siguientes.

El acuerdo establece tres líneas de acción estratégicas: empleo y actividad económica; bienestar social, dependencia e igualdad de oportunidades; y vivienda y alquiler social. "Ambas líneas son esenciales para la atención a la ciudadanía de nuestra ciudad y sus necesidades y prioridades", ha incidido el alcalde.

Firma del Diálogo Social en el Ayuntamiento de León

Los ejes de actuación incluyen la generación de actividad económica y el fomento del empleo, medidas sociales de apoyo a personas en situación de necesidad, atención a personas dependientes, iniciativas de igualdad de oportunidades y conciliación de la vida familiar, laboral y personal, y la política municipal de vivienda y alquiler social.

Un instrumento de trabajo con los actores laborales que será "una herramienta fundamental para la mejora de la atención a la ciudadanía desde la colaboración, la estrategia consensuada y el fortalecimiento de la cooperación".

El acuerdo ha sido suscrito por el alcalde de León, José Antonio Diez; la secretaria general de CCOO, Elena Blasco; el secretario general de UGT, Enrique Reguero; y el presidente de la Fele, Juan María Vallejo.

"Meses por los que quiero dar las gracias a los firmantes y a quienes han trabajado en su redacción y elaboración de los proyectos que serán la base de actuación", ha subrayado Diez, destacando el trabajo previo que ha permitido consolidar esta iniciativa.

Sobre el acuerdo, Elena Blasco ha afirmado que León "hace historia" y que el acuerdo servirá "para mejorar las políticas locales".

Enrique Reguero ha añadido que la ciudad "se pone a la vanguardia de todas las ciudades de España". Por su parte, Juan María Vallejo ha señalado que "el Diálogo Social en León es un hito necesario y fundamental para la convivencia".