Cerca de 10.000 peregrinos, la gran mayoría extranjeros, fueron asistidos en el punto de atención de Puente Castro

Cerca 10.000 peregrinos, en su mayoría extranjeros, fueron asistidos durante esta campaña en el punto de atención del Camino de Santiago de Puente Castro, gestionado por la Agrupación Municipal de voluntarios de Protección de León.

Esto supone alrededor de 2.000 peregrinos menos que el año anterior, pero se debe a que durante una semana de agosto el punto de atención estuvo cerrado debido a que los voluntarios estaban destinados a colaborar en el despliegue del operativo en La Bañeza para atender a los desalojados por los incendios forestales que se destinaron a los polideportivos.

El alcalde de León, José Antonio Diez, ha visitado este miércoles el punto de información, donde ha destacado el trabajo altruista que practican los voluntarios que prestan "este servicio tan importante y demandado por los peregrinos" que están haciendo el Camino y recalan en la ciudad de León.

Junto a él estaba el concejal de Protección Civil, Álvaro Pola. Desde el 28 de abril al 30 de septiembre, 9.841 peregrinos de 59 nacionalidades distintas pasaron por Puente Castro. De ellos, 7.963 eran extranjeros y 1.878 españoles.

Por procedencias, los extranjeros más numerosos han sido los que provenían de Estados Unidos (1.128), seguidos de Francia (1.042) e Italia (737). Respecto a los nacionales, el mayor número venía de Cataluña y País Vasco.

El centro está gestionado por 25 voluntarios, encargados de atender en este punto informativo que se organiza en grupos de dos o tres voluntarios más otras dos personas en los días en los que se realizan desplazamientos con quad o moto.

Han realizado 90 jornadas con el horario habitual, de 09:00 a 13:00 horas, de las que 12 han sido completadas con quaqs o motos en desplazamientos a Mansilla de las Mulas, Sahagún y Reliegos.

Su labor consiste en ofrecer información sobre la ciudad de León, monumentos, albergues, centros de salud o talleres de bicicletas para que la estancia de los peregrinos sea lo más agradable posible.