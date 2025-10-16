Sánchez da prioridad a la ciberseguridad tras los hackeos: el nuevo centro nacional dependerá de Presidencia

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acompañado por el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, y el delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, participa en la clausura del 19 Encuentro Internacional de Seguridad de la Información Peio García Ical

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha anunciado este jueves en León la creación de un Centro Nacional de Ciberseguridad que estará adscrito a la Presidencia. Una iniciativa que busca "reforzar la coordinación y la fortaleza de nuestro sistema de ciberseguridad".

Así lo ha avanzado durante la clausura del Encuentro Internacional de Seguridad de la Información organizado en León por el Centro Nacional de Seguridad de España (Incibe). En este contexto, Sánchez ha situado como uno de los "desafíos más importantes" la protección en el "mundo ciber".

El nuevo Centro Nacional de Ciberseguridad, del que tampoco ha dado más datos, ha destacado que se une a la revisión ya puesta en marcha de la estrategia nacional en esta materia y el plan 'España digital 2026', que funcionan a partir de tres ejes que se centran en "impulsar la transformación digital de manera segura".

La estrategia del Gobierno de España se centra ahora en esta materia tras la oleada de hackeos, como los que afectaron directamente al propio Sánchez y ministros con la difusión de datos personales por dos hackers menores de edad, y los ciberataques registrados en los últimos meses, con millones de datos comprometidos y aeropuertos afectados en toda Europa.

En este contexto, Sánchez ha destacado como uno de los "desafíos más importantes" la protección ante el mundo ciber, haciendo referencia a que durante el pasado año España tuvo que gestionar alrededor de 275.000 ciberincidentes, 100.000 de ellos hechos frente por el Incibe.

Cifras que registran "uno muy grave" cada tres días y ante lo que el Gobierno debe "responder con contundencia a esta amenaza real porque lo que está en juego es la seguridad de nuestras empresas y ciudadanía".

Es aquí donde ha enmarcado el plan industrial y tecnológico para la seguridad y defensa que se ha aprobado este año y que destina uno de cada 10 euros a la ciberseguridad.

"En total, 1.157 millones de los más de 10.000 millones que hemos incrementado para dar respuesta al compromiso asumido por España en 2024 de llegar al 2% de defensa de nuestro presupuesto cuando hablamos del PIB", ha señalado.

Aquí, Sánchez ha incidido en que la "conceptualización del plan", que "no solamente es un plan de defensa, sino un plan industrial y tecnológico para la seguridad y la defensa", algo que "no es casualidad".

Para Sánchez, en España "hemos entendido que tenemos que plantear una visión mucho más omnicomprensiva cuando hablamos de la seguridad y la defensa de lo que tradicionalmente se puede creer".

Algo que, según considera, debe plantearse cuando se habla de las amenazas a la seguridad que tiene la Alianza Atlántica y en consecuencia España.

"Afortunadamente, España está haciendo sus deberes en el ámbito de la ciberseguridad, nuestras capacidades están por encima de la media europea y no es fruto de la casualidad", ha presumido.