La Universidad de León crea un equipo pionero de más de cien investigadores para gestionar los incendios forestales

La Universidad de León ha puesto en marcha ULEgif – Gestión Integral de Incendios Forestales, como respuesta a los virulentos incendios que afectaron este verano en la provincia. Se trata de un grupo de trabajo que une a 18 equipos de investigación y más de un centenar de científicos para ofrecer soluciones integrales a esta grave problemática forestal.

Los ámbitos de estudio de ULEgif serán la ecología, ingeniería forestal y agronómica, producción animal, salud pública y psicológica, educación ambiental, antropología social, economía aplicada, gestión ganadera, geografía, física de la atmósfera e ingeniería industrial.

Según la rectora de la ULE, Nuria González, esto refleja "la diversidad del conocimiento y su capacidad de transformarse en acción al servicio del bien común".

Presentación ULEgif

El grupo se gestó al mismo tiempo que la emergencia, como respuesta inmediata de la comunidad científica universitaria. González señaló que "hemos unido a expertos de ámbitos muy diversos con el objetivo común de aportar soluciones reales y duraderas a un problema complejo que exige una mirada integral".

El propósito de ULEgif es que la investigación sirva como base para decisiones políticas y estrategias de gestión forestal. La rectora anunció que en noviembre mantendrán una reunión con el consejero de Cultura, Gonzalo Santoja, como primer contacto oficial con la Junta de Castilla y León, para canalizar los resultados hacia la acción institucional.

Líneas de actuación

ULEgif trabaja en prevención, educación ambiental, extinción, restauración de ecosistemas, asesoramiento técnico e institucional y acompañamiento psicosocial a comunidades afectadas. La misión del grupo va más allá de reparar daños: busca construir resiliencia, generar conocimiento útil y preparar al territorio ante futuros incendios.

El vicerrector de Investigación y Transferencia, Santiago Gutiérrez, destacó la importancia de planificar el paisaje del futuro, reducir riesgos mediante gestión sostenible de la biomasa y fomentar una cultura del fuego basada en conocimiento y responsabilidad.

Santiago Gutiérrez añadió que "debemos valorar y apoyar a quienes mantienen vivos nuestros montes, porque en definitiva están protegiendo también nuestra salud y nuestro futuro".

La investigadora Elena Marcos, del grupo GEAT, subrayó que los incendios no son un fenómeno puntual, sino un proceso que continuará. "Debemos aprender a gestionarlos desde el conocimiento", afirmó.

Por su parte, Flor Álvarez Taboada, del grupo DRACONES, destacó que los incendios son el síntoma de problemas más profundos, como el abandono rural y la falta de gestión forestal. Recordó que "mientras sigamos centrando el debate en la extinción, estaremos respondiendo, pero no solucionando".

ULEgif inicia su trabajo práctico este viernes 17 de octubre en Boca de Huérgano, y a principios de noviembre continuará en Páramo del Sil, en respuesta a la demanda de los municipios más afectados. Gutiérrez aseguró que "nos ponemos al servicio de la sociedad y de las administraciones. Solo hace falta que nos llamen".