Cuatro niños con deformidad de tórax, operados en el hospital de León con una técnica pionera: "Ha sido un éxito"

El equipo de cirugía pediátrica formado por la Dra. Rodríguez, Dra. Rosell y Dr. Arredondo con la colaboración del Dr. Manuel López durante la cirugía Hospital de León

El Servicio de Cirugía Pediátrica del Complejo Asistencial Universitario de León, en el transcurso de las I Jornadas quirúrgicas dedicadas al tratamiento del pectus excavatum, ha operado a cuatro niños que padecen esta deformidad congénita de tórax.

En las intervenciones han utilizado una técnica mínimamente invasiva que consiste en la colocación de barras intratorácicas correctoras. Una exitosa operación que ha tenido lugar durante los días 9 y 10 de octubre.

Para llevar a cabo estas intervenciones, ha colaborado el doctor Manuel López Paredes, jefe de servicio de Cleveland Clinic Children's, Hospital de Ohio reconocido a nivel internacional por su experiencia con esta técnica.

"Su presencia ha permitido tener un intercambio enriquecedor de conocimientos y la implementación de las mejores prácticas en cirugía torácica pediátrica", afirman desde el hospital leonés.

Crioanalgesia, una técnica pionera

Como parte de la innovación aplicada en el manejo postoperatorio han empleado una técnica pionera en el tratamiento del dolor denominada crioanalgesia. Esta utiliza frío localizado para bloquear los nervios que transmiten el dolor, mejorando el confort y la recuperación de los niños intervenidos.

"Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a todos los profesionales que han hecho posible el éxito de estas jornadas", señala la jefa del servicio de cirugía pediátrica del Caule, María Rodríguez Ruiz.

Equipo de profesionales que llevaron a cabo los procedimientos Hospital de León

Asimismo, Rodríguez ha destacado el trabajo de la enfermería de quirófano, de los servicios de reanimación y de las plantas de pediatría y cirugía cardíaca: "Han trabajado coordinadamente para garantizar la seguridad y el bienestar de los pacientes".

Finalmente, ha destacado que estas jornadas son un "compromiso" del Caule con la incorporación de técnicas avanzadas y la mejora continua en la atención pediátrica.