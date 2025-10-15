CSIF denuncia la falta de medios en Oncología de León y el hospital asegura que la atención está garantizada

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios ha denunciado que el Servicio de Oncología del Complejo Asistencial Universitario de León (Caule) no dispone de puestos suficientes para garantizar los tratamientos oncológicos en los tiempos adecuados. Según el sindicato, muchos pacientes deben esperar varias horas tras la consulta o posponer la radioterapia hasta el día siguiente.

CSIF considera esta situación "intolerable", ya que los perjuicios para los pacientes "son grandes". Además, el sindicato asegura que no solo afecta al proceso oncológico, sino también a personas mayores y a usuarios que se desplazan desde distintos puntos de la provincia.

"Algunos pueden regresar a casa y volver en su nuevo turno, pero otros tienen que acudir dos días seguidos para consulta y tratamiento", apunta CSIF.

El sindicato subraya que la presión asistencial en Oncología de León "no deja de crecer", tanto en el área médica como en la radioterápica. Por ello, CSIF advierte de que "la situación no es nada halagüeña", porque el espacio disponible es "escaso e infrautilizado" y no permite aumentar los puestos de tratamiento.

También señala en un comunicado que el personal es insuficiente con una plantilla de diez licenciados especialistas en oncología médica y siete en radioterápica.

A este equipo se suman 20 puestos para administración de tratamientos, con 12 enfermeras en turno de mañana y cinco en turno de tarde. Además, Oncología cuenta con tres técnicos en cuidados auxiliares de enfermería (TCAEs) de mañana y dos de tarde.

Para CSIF, estos números son insuficientes y reclama "más recursos humanos y más espacio en Oncología, para que el CAULE sea capaz de cumplir su misión".

Por su parte, el Complejo Asistencial Universitario de León ha respondido a esta denuncia con un comunicado asegurando que la atención a los pacientes oncológicos está garantizada y que el hospital organiza los recursos de acuerdo con la demanda asistencial.

El centro sostiene en su escrito que trabaja dentro de los estándares de calidad y que los profesionales del servicio de Oncología "realizan un esfuerzo constante" para que ningún paciente quede sin tratamiento en los tiempos clínicamente necesarios.