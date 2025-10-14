Una carrera por Europa con solo 20 euros al día y con medios sostenibles: la ‘Eurodesk Race’ recala en León

La iniciativa europea ‘Eurodesk Race’ hará parada en León este miércoles, 15 de octubre, dentro de su recorrido por distintas ciudades españolas.

Se trata de una original competición por parejas que combina aventura, sostenibilidad y aprendizaje intercultural, organizada por la Asociación Ingalicia en el marco de la campaña europea ‘Time to Move’.

Durante cinco días, los participantes recorrerán el trayecto Friol (Galicia) – La Garrotxa (Cataluña), pasando por León, Santander, Logroño y Zaragoza, utilizando exclusivamente medios de transporte sostenibles y disponiendo de un presupuesto limitado de 20 euros diarios por persona para cubrir viaje, alojamiento y manutención.

La parada en León tendrá lugar este miércoles 15 de octubre a partir de las 17:30 horas en el Espacio Joven Vías, donde las parejas participantes realizarán distintas actividades junto al punto local Eurodesk.

Estas acciones están orientadas a dar a conocer las oportunidades que ofrece la Unión Europea a la juventud, así como a fomentar la movilidad sostenible y el intercambio cultural.

Eurodesk Race - León

Las personas interesadas en asistir o participar en las actividades pueden inscribirse previamente a través del formulario online disponible en el siguiente enlace: http://bit.ly/431FjtP

Cine europeo

Por otro lado, Espacio Joven Vías acoge el próximo 23 de octubre una jornada de cine europeo organizada por Eurodesk León en el marco de la iniciativa ‘Time to move’. La actividad consistirá en la proyección de un audiovisual sobre Eurodesk y también de cuatro cortos europeos y uno local, cuyo proceso de selección está ahora mismo en marcha.

Hasta el próximo 16 de octubre está abierto el plazo de admisión de trabajos, a través de la plataforma Filmmakers: https://filmmakers.festhome.com/festival/9795.

Además, durante la jornada se difundirán oportunidades europeas para los jóvenes leoneses. Tendrá lugar el próximo jueves, 23 de octubre, en Espacio Joven Vías a partir de las 18:00 horas. La entrada es gratuita hasta completar aforo.