Heridos un hombre y una mujer tras ser atropellados por un coche en León: han sido trasladados al hospital
El suceso ocurrió en la noche del sábado en el cruce de la Avenida República Argentina con la plaza de La Pícara.
Una mujer de 70 años y un hombre de 90 han resultado heridos tras ser atropellados por un coche en la noche de este sábado en la ciudad de León
Según informa el 112 Castilla y León, ocurrió en el cruce de la Avenida República Argentina con la plaza de La Pícara, sobre las 22:19 horas, cuando el centro de emergencias recibió un aviso de lo ocurrido.
Rápidamente se desplazaron al lugar de los hechos efectivos de la Policía Local de León y la Policía Nacional, y personal sanitario junto a dos ambulancias de soporte vital básico.
A su llegada, los servicios sanitarios atendieron a los heridos y posteriormente los trasladaron al C.A.U. de León.