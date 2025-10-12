Heridos un hombre y una mujer tras ser atropellados por un coche en León: han sido trasladados al hospital

Una mujer de 70 años y un hombre de 90 han resultado heridos tras ser atropellados por un coche en la noche de este sábado en la ciudad de León

Según informa el 112 Castilla y León, ocurrió en el cruce de la Avenida República Argentina con la plaza de La Pícara, sobre las 22:19 horas, cuando el centro de emergencias recibió un aviso de lo ocurrido.

Rápidamente se desplazaron al lugar de los hechos efectivos de la Policía Local de León y la Policía Nacional, y personal sanitario junto a dos ambulancias de soporte vital básico.

A su llegada, los servicios sanitarios atendieron a los heridos y posteriormente los trasladaron al C.A.U. de León.