Circula a 260 km/h con siete personas en el interior del coche, entre ellas menores, en un viaje entre Santander y León

La Guardia Civil de Cantabria está investigando a un hombre de 28 años y vecino de Santander como presunto autor de conducción temeraria y exceso de velocidad, realizándolo con más pasajeros de los autorizados en el vehículo, algunos de ellos menores.

Los agentes comenzaron la investigación a primeros de septiembre, tras visionar dos videos subidos a las redes sociales, observando cómo un vehículo circulaba entre 244 y 261 km/h, con siete personas.

De los cuales, dos viajaban en los asientos delanteros y cinco en los traseros, sin hacer uso del cinturón de seguridad. Cuatro de ellos eran menores de edad.

El sector de tráfico de Cantabria inició un análisis exhaustivo de los vídeos, contando con la colaboración del sector de tráfico de Castilla y León, determinando con total exactitud la ubicación donde se grabaron los hechos, siendo uno en la localidad de Calahorra de Boedo, en Palencia, en la autovía A-67 y el otro en la A-231 a su paso por El Burgo Ranero, en León.

Igualmente, pudieron determinar que estos hechos ocurrieron el pasado 30 de agosto, cuando el vehículo circulaba desde Santander a León. Una vez identificada la placa de matrícula del vehículo y a su conductor, procedieron a instruir diligencias en calidad de investigado.

La persona investigada se puede enfrentar a una pena de prisión de tres a seis meses y la privación del permiso de conducción de uno a cuatro años, por un supuesto delito de exceso de velocidad.

Así como a prisión de seis meses a dos años y la privación de permiso de conducción de uno a seis años, por el delito de conducción temeraria.