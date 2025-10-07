Hospitalizado un hombre tras resultar herido en una colisión entre un camión y un furgón en Cembranos
La víctima ha sido trasladada en ambulancia de soporte vital básico al Complejo Asistencial Universitario de la capital leonesa.
Un hombre de 59 años ha sido hospitalizado este martes tras resultar herido en una colisión entre un camión y un furgón en el municipio leonés de Cembranos.
El 112 de Castilla y León ha recibido una llamada a las 08:02 horas que informaba de una colisión entre un camión y un furgón en el kilómetro 160 de la N-630, en el municipio leonés de Cembranos, donde un hombre había resultado herido y se quejaba del cuello y el pecho.
El 112 ha informado a la Guardia Civil de Tráfico de León y a Emergencias Sanitarias -Sacyl- que ha movilizado una ambulancia soporte vital básico. El personal sanitario ha atendido a un hombre de 59 años que ha sido trasladado en ambulancia de soporte vital básico al Complejo Asistencial Universitario de la capital leonesa.