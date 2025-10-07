Hospitalizado un hombre tras resultar herido en una colisión entre un camión y un furgón en Cembranos

Un hombre de 59 años ha sido hospitalizado este martes tras resultar herido en una colisión entre un camión y un furgón en el municipio leonés de Cembranos.

El 112 de Castilla y León ha recibido una llamada a las 08:02 horas que informaba de una colisión entre un camión y un furgón en el kilómetro 160 de la N-630, en el municipio leonés de Cembranos, donde un hombre había resultado herido y se quejaba del cuello y el pecho.

El 112 ha informado a la Guardia Civil de Tráfico de León y a Emergencias Sanitarias -Sacyl- que ha movilizado una ambulancia soporte vital básico. El personal sanitario ha atendido a un hombre de 59 años que ha sido trasladado en ambulancia de soporte vital básico al Complejo Asistencial Universitario de la capital leonesa.