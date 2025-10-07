Herido un joven de 32 años tras salirse de la vía con su vehículo en Burgos
La víctima ha sido trasladada en UVI móvil al Complejo Asistencial Universitario de la capital burgalesa.
Un joven de 32 años ha resultado herido este martes tras salirse de la vía con su vehículo en la entrada de Cardeñadijo, en Burgos.
El 112 de Castilla y León ha recibido una llamada a las 22:23 horas que informaba de la salida de vía de un turismo en el kilómetro 18 de la BU-800, donde una persona había resultado herida y podría necesitar ayuda para salir del vehículo.
El 112 ha informado a la Guardia Civil de Tráfico de Burgos, a los Bomberos de Burgos y a Sacyl que ha movilizado una UVI móvil. En el lugar, el personal sanitario ha atendido a un joven de 32 años que ha sido trasladado en UVI móvil al Complejo Asistencial Universitario de Burgos.