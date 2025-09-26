UPL impulsará en las Cortes un referéndum en León, Zamora y Salamanca por la Región Leonesa

Unión del Pueblo Leonés (UPL) ha informado de que va a defender, en la próxima sesión plenaria de las Cortes, una moción para instar al presidente Mañueco, en base “a la potestad que le atribuye el artículo 27.1.e) del Estatuto de Autonómica”, que proponga la celebración de una consulta popular en León, Salamanca, y Zamora.

Todo ello relativo a la posible creación de una comunidad autónoma de la Región Leonesa que las integre dentro de la unidad de la nación española y conforme a lo establecido en los artículos 2 y 143 de la Constitución.

Así lo ha confirmado este viernes, 26 de septiembre, la secretaria general de UPL y procuradora además en las Cortes, Alicia Gallego, en una rueda de prensa en la que también han estado presentes los procuradores Luis Mariano Santos y José Ramón García.

“Idea clara”

Gallego ha reafirmado la “idea clara” de UPL de defensa durante su existencia de la reclamación de modificación del mapa autonómico por los “desequilibrios territoriales con los que continuamos”.

“Pedimos dos cuestiones muy claras, la primera es instar a la Junta a desarrollar una consulta popular para la configuración de esta autonomía para la Región Leonesa y, la otra, es que se lleven a cabo las reformas necesarias para su constitución y todo ello amparado en el marco normativo”, ha añadido Gallego.

En este sentido, reconoció que “estamos dando cumplimiento y voz” a lo que nos dice la ciudadanía, de todo tipo de ideologías y sensibilidades, que se muestra en los más de 70 municipios de la Región Leonesa que han aprobado la moción por la autonomía, el último ayer Hospital de Órbigo y al que seguro le seguirán muchos más.

Asimismo, evidenció que “hay muchas razones además de las identitarias y culturales” para hacer uso del derecho constitucional como son cuestiones económicas y sociales.

La líder leonesista recordó que hay encuestas que reafirmaban que “7 de cada 10 ciudadanos de la provincia de León estaban a favor de esta autonomía” y que “solo una pequeña parte no lo aceptaba o no se manifiesta, en muchos casos por miedo”.

Y esta es la respuesta a la postura “de publicidad, propaganda y sin presupuesto” de la Junta que transita “sin rumbo ni dirección” invirtiendo 1,8 millones de euros en la Fundación para la Promoción de los Valores y la Identidad, mientras regalan dinero a pueblos de los que no saben siquiera su nombre o tratan de comprar a la gente con voluntades.

Además, reiteró que estas fundaciones “son los chiringuitos preferidos por el PP”, mientras seguimos con una importante falta de infraestructuras, medios o recursos que siguen pendientes, véase los Conservatorios de Música de León y Zamora, la UCI del Hospital de León o niños y niñas que siguen dando clase en chabolas.

“Este hartazgo de la ciudadanía exige tomar parte y poner en marcha una reforma para constituirnos como autonomía propia”, sentenció.

Por último, incidió en que “no tenemos mucha esperanza”, pero los distintos grupos políticos deberán manifestarse sobre cuál es la voluntad, desde la formación leonesista estamos a favor de que la ciudadanía “puedan manifestarse libremente después de negarse hace 40 años esta posibilidad”.

“La actividad económica y su desarrollo hacen necesaria la autonomía para la Región Leonesa para mejorar todo nuestro entorno y toda nuestra capacidad económica”, finalizó.

Más de 70 municipios a favor

Más de 70 municipios de León, Zamora y Salamanca han aprobado mociones reclamando una comunidad autónoma propia para la Región Leonesa integrada por estas tres provincias, municipios que en el caso de la provincia de León superan más de la mitad de la población representada, suponiendo cerca del 60% del total de su censo.

Municipios como Serradilla del Arroyo, La Zarza de Pumareda o Valdelosa en el caso de Salamanca, Manganeses de la Polvorosa o Morales de Rey en Zamora, o León, San Andrés del Rabanedo, Villaquilambre, Fabero del Bierzo, Cistierna, Santa María del Páramo, Valencia de Don Juan, La Pola de Gordón o Torre del Bierzo, entre otros, en la provincia de León.

“Cabe hacer notar que desde que se instauró Castilla y León, la Región Leonesa arrastra la peor evolución socioeconómica de una región en España, siendo la que peor evolución ha tenido en cuanto a despoblación, tasa de vejez, tasa de juventud, índice de envejecimiento, renta per cápita, crecimiento vegetativo o tasa de actividad económica, entre otros índices”, señalan desde UPL.

Por todo ello, piden ese referéndum con “hechos más que suficientes para que, según reza la resolución de la moción registrada, de cara a que en el caso de que los ciudadanos de estas provincias se posicionasen de forma favorable a crear dicha comunidad autónoma, se proceda a acometer las reformas legales necesarias en el Estatuto que permitan conformar dicha comunidad autónoma”.

Ya fuese impulsándose dicha reforma por iniciativa de la Junta o de las Cortes autonómicas, de acuerdo con la potestad que atribuye el artículo 91.1 del Estatuto a ambas instituciones en cuanto a la iniciativa de la reforma del Estatuto de autonomía.