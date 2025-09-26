Guardia Civil de Tráfico

Un motorista resulta herido tras sufrir un accidente en Villablino

El 112 de Castilla y León ha movilizado a la Guardia Civil de Tráfico y ha enviado una ambulancia de soporte vital básico y un helicóptero sanitario al lugar de los hechos.

Un motorista ha resultado herido en la tarde de este viernes tras sufrir un accidente en la carretera CL-626 a la altura del municipio de Villablino, según ha informado el Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León.

A las 18.08 horas se ha recibido una llamada de una persona alertando de que había encontrado tirado en esa carretera, a la altura del kilómetro uno, a un motorista caído. El joven se encontraba consciente, pero presentaba una lesión en la zona lumbar.

Inmediatamente se ha movilizado a la Guardia Civil de Tráfico y se ha enviado una ambulancia de soporte vital básico y un helicóptero sanitario.