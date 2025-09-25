Nuevo grado de FP de informática pero sin ordenadores: polémico inicio de curso en Sahagún

Polémica en el ciclo nuevo de Formación Profesional (FP) de Sistema Microinformáticos y Redes del IES Fernando de Castro de Sahagún (León). CCOO ha denunciado que la Junta de Castilla y León no ha proporcionado los 20 ordenadores que el centro solicitó en junio y han avisado de que, "con suerte", la previsión es que puedan recibir "algunos equipos" a finales de año.

El sindicato ha señalado que estos 20 dispositivos son los "necesarios para llevar a cabo la docencia en condiciones normales" y han tildado provocada por la Consejería de Educación de "broma" si no fuera "por la relevancia que encierra".

"Que se inicie un ciclo de FP de informática sin contar con equipos informáticos y material informático para la docencia, resulta a todas luces ridículo y evidencia la falta de previsión e inversión de la Junta en la enseñanza pública", así lo ha denunciado el secretario general de CCOO Enseñanza León, Víctor Bejega.

Para CCOO es un "ejemplo más del abandono al que se ve sometida la enseñanza pública, especialmente en el ámbito rural" y, tal y como vienen advirtiendo, existe una "falta de preocupación" por el desarrollo de estas zonas.

De esta forma, han lamentado que se vende "como un logro la implantación de ciclos de FP" en las zonas rurales, "pero luego no se los dota de los materiales necesarios".

El nuevo ciclo formativo tiene 15 alumnos y alumnas, que mayoritariamente proceden del entorno de Sahagún, pero también hay estudiantes de Palencia que "pueden aprovechar las conexiones ferroviarias ajustadas a sus horarios".

Unas conexiones cuyos horarios, en cualquier caso, han reivindicado desde CCOO que "no permitieron poder matricularse a numerosos alumnos interesados desde la capital leonesa".

CCOO ha destacado, además, que "justamente estos días se publique en el BOCyL la concesión del mismo grado de FP, pero en modalidad online, al centro privado concertado CIFP Virgen del Buen Suceso (La Robla)".

Algo que podría suponer, a juicio del sindicato, "que se matriculasen no solo los alumnos interesados desde León, sino incluso los actuales de Sahagún ante la falta de medios en su propio centro".

Desde el sindicato reclaman soluciones a la Dirección Provincial de Educación de León y han exigido que de manera "inmediata" la Consejería proporcione los ordenadores requeridos por el centro.

Para Bejega "no estamos hablando de elementos de difícil acceso ni que requieran de altas gestiones", sino que son 20 ordenadores que para la Junta "no suponen nada".

"Más aún cuando gran parte del resto del equipamiento para el aula de estos ciclos ha tenido que adquirirse a última hora, con profesores montando el mobiliario", ha desvelado para zanjar el asunto el delegado sindical.