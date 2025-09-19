Moisés, el jubilado que perdió la vida en el incendio de Villarejo mientras trabajaba en su finca: "El pueblo está muy impactado"

Imagen del estado este viernes en el incendio de Villarejo de Órbigo (León) Foto cedida

"El pueblo está muy impactado". La muerte de Moisés Gallego, de 66 años, un jubilado que se encontraba ordenando su finca en Villarejo de Órbigo (León) y cuyo cuerpo fue encontrado tras un incendio ha sobrecogido por completo al municipio.

Así lo reconoce el alcalde de Villarejo de Órbigo, José Manuel Acebes, en declaraciones a EL ESPAÑOL - Noticias de Castilla y León. "El pueblo es pequeñito, nos conocemos todos", relata el regidor.

Todo ocurrió este pasado jueves, cuando se declaró un fuego a las 18:00 horas en una zona de monte en los alrededores del pueblo. Un área, no obstante, que según explica Acebes es una especie de "prado que no tiene mucha maleza para quemar" y una parte de "bosque muy cerrada", por lo que se pudo controlar rápido.

Parte del terreno quemado en Villarejo de Órbigo (León) Foto cedida

Pero las llamas sorprendieron a Moisés. Y fueron efectivos de la Guardia Civil los que hallaron el cuerpo de este hombre con quemaduras tras controlar el incendio, para sorpresa de todos ya que nadie se esperaba que hubiera gente en ese momento en la zona.

No obstante, el alcalde de Villarejo explica que todavía "no se sabe" exactamente las circunstancias del fallecimiento de este vecino, ya que su cuerpo no presentaba muchas quemaduras y podría ser por intoxicación por humo o alguna otra razón, recalca Acebes.

"Casi hasta que no se apagó el fuego no nos dimos cuenta", señala el representante público, quien reconoce que fue a través de las noticias en los medios de comunicación el canal por el que se enteraron del hallazgo del cadáver de Moisés por parte de agentes de la Guardia Civil.

Moisés tenía 66 años y ya estaba jubilado. Antes había trabajado en una fábrica y desde que pasó a ser pensionista se pasaba "todas las tardes" en su finca de regadío.

"Todo eso se ha modernizado con el riego y se han quitado algunos árboles y ordenado las fincas. Él tenía unos montones de leña y estaba ahí todos los días", apunta el alcalde.

"Confusión"

Según ha señalado este viernes el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, el incendio en Villarejo se originó en una zona que pertenece a área urbana y, después, se extendió hasta una parte agrícola, siendo los bomberos de la Diputación de León los competentes en este tipo de fuegos, interviniendo con el apoyo de los efectivos de la Junta.

Una circunstancia que el consejero ha querido matizar durante un acto este viernes en Medina de Rioseco (Valladolid) tras crearse una "confusión" al respecto al tildársele de forestal pero realmente con origen urbano, según las declaraciones recogidas por la agencia Ical.

En este sentido, Quiñones ha relatado que los bomberos de la Diputación solicitaron "el apoyo de la Junta, algo que prestamos, por lo que colaboramos en la extinción del incendio".

De igual manera, ha aclarado que aunque el fuego permanezca activo, controlado en este caso, no significa que "tenga llamas", pero en cualquier caso no se da por finalizado y apagado hasta que haya "un aseguramiento y un enfriamiento total".