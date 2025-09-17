León revive este sábado la romería de La Melonera con pasacalles, talleres de oficios y degustaciones

La presidenta de la Asociación Cultural García I, Ángeles González Espadas, y la concejala de Fiestas, Camino Orejas, presentan La Melonera

La plaza del Grano de León se viste de tradición este sábado, 20 de septiembre, con la celebración de una nueva edición de la romería de La Melonera.

Pasacalles, música, talleres de oficios y degustaciones serán algunas de las actividades programadas para esta jornada que comenzará a las 11:00 horas.

La Asociación Cultural García I en colaboración con el Ayuntamiento de León organiza la que ya es la undécima edición de esta romería que, al igual que años anteriores, contará con representaciones tradicionales como la boda de viudos, boda leonesa, el filandón y la covada.

Su presidenta, Ángeles González Espadas, y la concejala de Fiestas, Camino Orejas, se han reunido esta mañana para ultimar los detalles de la celebración.

La Melonera, rememora el encuentro de leoneses en un prado a la entrada de León documentado a finales del siglo XIX y principios del XX, donde se vendían melones y sandías.

Ahora, desde hace once años, la plaza del Grano es el escenario de esta romería con demostraciones de antiguos oficios, indumentaria tradicional y, sobre todo, melones y sandías.

Las actividades comenzarán a las 11:00 horas con un pasacalles por el barrio del Mercado y bailes tradicionales en la plaza del Grano y reparto de la parva a las 11:30 horas.

A las 12:00 horas se ha programado el pregón y, a continuación, se repartirán las porciones de melón y sandía. Por la tarde, continúan las propuestas con bailes regionales, un filandón y un nuevo reparto de porciones de melón y sandía.

Para finalizar a las 21:00 horas se recuperará la tradición Sacá de la cama y a las 21:30 horas se desarrollará la ronda y contrarronda.