Una gran bandera de Palestina frente al castillo de Ponferrada: único incidente en una etapa sin sustos antes de Valladolid

Un grupo de manifestantes a favor de Palestina ha desplegado hoy una gran bandera frente al Castillo de los Templarios de Ponferrada coincidiendo con el paso de los corredores de la Vuelta Ciclista a España. La protesta, dirigida contra Israel y su presencia en la competición, se acompañó de pancartas, carteles y simulaciones de bebés muertos, además de participantes que mostraron sus manos ‘ensangrentadas’.

La movilización no interfirió en el desarrollo de la carrera, que discurrió con normalidad y con el respaldo del público, que aplaudió a los ciclistas mientras los manifestantes lanzaban consignas.

A diferencia de lo ocurrido en etapas anteriores, no se registraron incidentes de gravedad. Los organizadores reiteraron que la competición solo se detendría en caso de producirse un episodio especialmente grave.

En lo deportivo, Pellizzari, del equipo Red Bull-Bora-Hansgrohe, se impuso en la etapa tras una exigente subida inédita en la historia de la Vuelta, y que podría repetirse en próximas ediciones. La jornada concluyó en el Alto del Morredero de Ponferrada, tras partir desde la localidad orensana de El Barco de Valdeorras.

Mañana jueves, la competición vivirá su decimoctava etapa en Valladolid, donde la ciudad se ha blindado ante la posibilidad de nuevas manifestaciones relacionadas con el conflicto de Gaza.

La Policía Nacional, en coordinación con la Guardia Civil, la Policía Municipal y el Ayuntamiento, ha preparado un amplio despliegue de seguridad, especialmente en las zonas de salida y llegada.

La etapa, una contrarreloj individual, contará además con la instalación del Parque Vuelta en la Acera de Recoletos, donde patrocinadores e instituciones ofrecerán actividades y stands a aficionados y visitantes.