Astorga da la bienvenida a los peregrinos con un gran mural que "simboliza el espíritu internacional del Camino"

Un grupo de peregrinos recorre el nuevo mural que da la bienvenida a Astorga y simboliza el "espíritu internacional del Camino" Ayto Astorga

Cada pequeño detalle cuenta. Bajo esta idea, en Astorga (León) se han propuesto hacer que todos los peregrinos que atraviesan el municipio durante su ruta jacobea se sientan lo más cómodos posible.

En este marco, se han finalizado los trabajos de embellecimiento de Puerta Sol, la entrada al municipio de los peregrinos, con un gran mural compuesto por banderas de todos los países.

El Ayuntamiento de Astorga ha culminado así una de las actuaciones más visibles en este entorno, que es un punto emblemático de entrada del Camino de Santiago a la localidad.

Presentación del nuevo mural que da la bienvenida a Astorga a los peregrinos que realizan el Camino de Santiago

Una vez se finalizaron las labores de limpieza y mejora iniciadas hace unas semanas, los trabajos se han dado por concluidos con un conjunto de banderas que representan a los diferentes países desde los que proceden los peregrinos.

Con la intervención se completa el objetivo de embellecimiento de la zona, lo que refuerza el atractivo visual y su carácter como lugar de acogida y encuentro de culturas.

Según han destacado desde el Consistorio astorgano, el despliegue de las banderas "simboliza el espíritu internacional del Camino y la hospitalidad de la ciudad hacia quienes la visitan".

El proyecto se suma a las acciones de recuperación del entorno, durante las que se han limpiado las pintadas y se ha puesto en valor los accesos.

De esta forma, el Ayuntamiento de Astorga ha querido "reafirmar" su compromiso con el patrimonio histórico y cultural del municipio, a la vez que proyecta "una imagen renovada y cuidada para visitantes y peregrinos".

Por último, han garantizado que seguirán "trabajando en iniciativas que pongan en valor la ciudad y su papel destacado dentro del Camino de Santiago".