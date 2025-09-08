La ULE oferta un curso sobre la enseñanza del leonés en las aulas al precio de 10 euros con descuentos para alumnos

La Cátedra de Estudios Leoneses (CELE) y el Departamento de Filología Hispánica y Clásica de la Universidad de León (ULE) han organizado un curso de extensión universitaria titulado 'El leonés en el aula (II): propuestas y materiales para educación primaria y secundaria'.

Se celebrará en la modalidad online asíncrona entre los días 23 de septiembre y 23 de octubre, hasta completar un total de 20 horas lectivas y bajo la dirección del profesor Alejandro Junquera Martínez.

Se trata de una iniciativa que está especialmente dirigida a profesores de educación primaria y secundaria, estudiantes del Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas, estudiantes de Lengua Española, y abierta en general a todas las personas que estén interesadas en la materia.

Desde la dirección del curso se explica que los participantes tendrán ocasión de actualizar contenidos sobre dialectología de las lenguas peninsulares, conocerán las actitudes lingüísticas que los hablantes poseen sobre el leonés, al tiempo que profundizarán en aspectos gramaticales, fonéticos y léxicos de la lengua leonesa y su aplicación al aula.

También se accederá a diversos testimonios literarios y de cultura escrita en lengua leonesa, y se analizará la situación derivada del contacto entre lenguas como el castellano y el leonés y sus repercusiones.

Entre los objetivos que se desea alcanzar destaca el desarrollo de propuestas didácticas para llevar el leonés (desde diversas perspectivas) a las aulas de primaria y secundaria. Además, se conocerán testimonios reales de experiencias didácticas relacionadas con la enseñanza del leonés.

Finalmente, la formación que se ofrecerá permitirá a los participantes valorar el patrimonio cultural inmaterial leonés, especialmente el referido al ámbito del romancero y sus aplicaciones en el aula.

El precio de la matrícula se ha fijado en 10 euros, cantidad que se reduce a 5 para los alumnos de la ULE. Toda la información sobre el programa se puede consultar en el siguiente enlace, en el que también es posible formalizar la inscripción: https://extensionuniversitaria.unileon.es/cursos-y-matriculas/curso/2025ceu00039-el-leones-en-el-aula-ii-propuestas-y-materiales-para-educacion-primaria-y-secundaria

Comienzo de curso

El campus de Vegazana ha abierto este lunes sus puertas a los cientos de estudiantes de nuevo ingreso que han participado en las jornadas de bienvenida organizadas por las diferentes facultades y escuelas con las que la Universidad de León da inicio al curso académico 2025/2026.

Estas jornadas sirven para que cada estudiante conozca de primera mano la facultad o escuela en la que va a cursar sus estudios universitarios, así como al profesorado que le acompañará en esta nueva etapa, y en la que además se ha llevado a cabo una presentación detallada de cada titulación.

Unas sesiones pensadas para integrar a los nuevos estudiantes en su entorno académico, en la que además se han ofrecido orientaciones prácticas sobre los primeros pasos en la ULE, la documentación necesaria o los servicios que pueden resultar de interés, entre otros.

A lo largo de la mañana, el ir y venir de estudiantes ha sido constante en el campus de Vegazana que, poco a poco, vuelve a recuperar su actividad habitual, con aulas y pasillos llenos de jóvenes, charlas e intercambios de impresiones en las cafeterías y jardines y un ambiente marcado por los nervios, la curiosidad y la ilusión que caracteriza el inicio de una nueva etapa.

Un comienzo de curso que en el campus de Ponferrada se retrasa hasta este miércoles 10 de septiembre con motivo de la festividad de Nuestra Señora de La Encina y que en el caso de los estudios de máster tendrá lugar el lunes 15 de septiembre.