Barniedo, el osezno que sobrevivió a dos grandes incendios forestales en la montaña leonesa

El osezno Barniedo ha vuelto a sobrevivir a un incendio forestal y se encuentra "en perfecto estado" de salud, según imágenes difundidas por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León.

El ejemplar corre libre por una zona de monte afectada por el gran incendio de Barniedo de la Reina iniciado el 13 de agosto. Un fuego que se ha prolongado durante 21 días y que es una de las mayores catástrofes medioambientales de la historia reciente del parque.

En total, los fuegos de este agosto han arrasado cerca de 3.000 hectáreas del Parque Regional Montaña de Riaño y Mampodre, siendo el de Barniedo de la Reina el más extenso.

La propagación del fuego fue tan rápida que obligó a desalojar localidades enteras como Barniedo de la Reina, Espejo de la Reina, Villafrea de la Reina, Portilla de la Reina o Llánaves de la Reina, además de varios pueblos del Valle de Valdeón.

La Guardia Civil tuvo que evacuar también a 120 montañeros del refugio de Collado Jermoso y cortar la N-625 ante la cercanía de las llamas.

En el operativo participaron más de 75 medios, incluidos brigadistas, agentes medioambientales, bomberos forestales, efectivos de la UME y voluntarios.

Pese a lo devastador del incendio, el osezno ha sido localizado recientemente por la Patrulla Oso de la Fundación Patrimonio Natural.

Y es que el animal había perdido el marcador GPS de su espalda, "seguramente por frotamiento", según apunta la Junta. Pero, afortunadamente, conservaba el emisor de radiofrecuencia en una oreja, que le fueron colocados el pasado año.

Así que, tras varios días de seguimiento, la Patrulla Oso pudo hacer contacto visual con el animal, y comprobar que se mueve con normalidad y se encuentra en buen estado. La Junta ha difundido las imágenes y subraya que se trata de "una magnífica noticia".

Un superviviente nato

La historia de supervivencia de Barniedo comenzó en el verano de 2024, cuando fue rescatado tras el incendio declarado el 27 de julio en Villafrea de la Reina, en el municipio de Boca de Huérgano.

El fuego, extinguido el 30 de julio, arrasó 9,15 hectáreas en pleno Parque Regional Montaña de Riaño y Mampodre. La investigación determinó que el origen estuvo en la caída de un árbol seco sobre el tendido eléctrico, lo que provocó el fuego y dejó sin luz a varias localidades.

En las labores de extinción participaron 17 medios aéreos y terrestres, entre ellos siete agentes medioambientales, tres cuadrillas terrestres, tres autobombas, brigadas helitransportadas y una aeronave.

En medio de aquella emergencia apareció Barniedo. Fue un vecino de la localidad homónima quien dio la voz de alarma al detectar al osezno en el núcleo urbano, el 2 de agosto.

Entonces, la Junta de Castilla y León activó de inmediato un dispositivo para localizarlo. Al primer contacto visual se confirmaron lesiones en las patas, por lo que el ejemplar fue trasladado al Centro de Recuperación de Animales Silvestres (CRAS) de Valladolid.

Los veterinarios comprobaron que era un macho de apenas 6,4 kilogramos, con quemaduras en todas sus almohadillas plantares. Pertenecía a un grupo familiar de una osa con tres crías detectadas en la zona.

Tras un mes de recuperación en el CRAS, donde logró duplicar su peso hasta alcanzar los 13 kilos, fue trasladado al recinto de aclimatación de osos pardos en Valsemana. Finalmente, a finales de noviembre de ese mismo año fue devuelto a la libertad en un área cercana a la de su rescate.