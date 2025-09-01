VÍDEO | El alcalde de Ponferrada (PP) expulsa a la portavoz de Vox por llamar "sinvergüenzas" a sus concejales

El alcalde del municipio berciano de Ponferrada, Marco Morala, del Partido Popular, ha expulsado este lunes de la sesión plenaria del Consistorio a la portavoz de Vox, Patricia González, después de que ésta llamase "sinvergüenzas" a los concejales del equipo de Gobierno después de recriminar sus "excesivos gastos" en actividades del área de interculturalidad.

Los hechos se han producido durante el debate del punto número cuatro, una modificación del presupuesto municipal de esta localidad berciana, cuando González ha afirmado que el PP realiza una gestión "nefasta".

"En el último trimestre se han gastado más de un millón de euros en contratos menores, y les traigo algunos ejemplos: paella evento día de las mujeres interculturalidad, hinchables evento día de las madres interculturalidad, alquiler de sillas interculturalidad… si se gastan esto en contratos menores es normal que luego dejen a gente totalmente desatendida", ha afirmado.

"Para nosotros hay personas intocables, y son las personas mayores, que deberían serlo para todos. Hay gente que vive sola, a la que se le había presentado un proyecto de soledad no deseada y ustedes pretenden retirarles todo el dinero. Es indecente. Querer abandonar a la gente mayor es de ser unos auténticos sinvergüenzas", ha añadido.

En ese momento, el regidor popular ha llamado al orden a la portavoz de Vox para que retirase ese insulto, bajo amenaza de expulsión. González ha continuado su discurso sin retirar sus declaraciones, por lo que finalmente Morala ha procedido a expulsarla del plenario. Tras ello, la portavoz de Vox ha llamado "sinvergüenza" directamente al alcalde antes de abandonar el pleno.