Libertad provisional con internamiento psiquiátrico para el detenido por provocar el incendio de Berlanga del Bierzo

Un incendio de nivel 2 amenaza Berlanga del Bierzo (León) y obliga a evacuar el municipio

El Juzgado de Instrucción 1 de Ponferrada, en funciones de guardia, ha acordado la libertad provisional del detenido con la medida cautelar de internamiento en la Unidad de Psiquiatría del Hospital del Bierzo, como ha podido saber EL ESPAÑOL de Castilla y León de fuentes jurídicas.

Las mismas añaden que no ha sido posible tomarle declaración debido a su estado de salud y añaden que el joven está siendo investigado por un delito de incendio forestal.

El joven, de 20 años de edad, era detenido como presunto autor del incendio que se declaró este jueves en Berlanga del Bierzo.

La Guardia Civil procedía, tras decretarse el fuego, a la evacuación de unas 400 personas que una hora después volvían a sus casas.