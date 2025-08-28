Aquí se ubican los radares móviles de León durante el mes de septiembre: hay cambios

El Ayuntamiento de León comunica la planificación de los radares móviles para el mes de septiembre de 2025, que funcionarán en turno de mañana y tarde en distintas calles y avenidas de la ciudad.

Así que es el momento de estar preparado y conducir con cabeza por las calles de la ciudad. Hay que recordar que los límites de velocidad en las calles principales y de barrio es de 30 km/h. En las avenidas de 50 km/h y en las circunvalaciones (LE-20, N-601) se puede ir a 70 – 80 km/h

Las avenidas más transitadas son la de Europa, Portugal, Antibióticos, Peregrinos, Facultad, Roma, Nocedo, Magdalena, Universidad.

Mientras que en las calles céntricas como Corredera, Pº Salamanca, Pº Condesa, Papalaguinda, Reyes Leoneses, hay que tener mucho cuidado.