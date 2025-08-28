Tras 20 días de desalojos, León cierra la jornada del jueves sin evacuaciones activas

La provincia de León ha cerrado este jueves la jornada sin ninguna población evacuada como consecuencia de un incendio forestal tras “20 días de evacuaciones”, aunque 179 personas de cinco poblaciones se encuentran en situación de confinamiento urbano. Además, tan solo se encuentra cortada una carretera, como es la que une Igüeña con Colinas del Campo de Martín Moro Toledano, al ser este “el que más preocupa”.

En cuanto a carreteras, únicamente tenemos como carretera cortada la que une Igüeña y Colinas de del Martín Moro. Digo, exige trabajo exige, sobre todo, control, vigilancia y atención a esas reproducciones, pero la situación es francamente buena con respecto a lo que hemos vivido en las últimas tres semanas.

Así lo apuntó a primera hora de la noche el delegado territorial de la Junta de Castilla y León en León, Eduardo Diego, tras la celebración de la última reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado, en la que trasladó su “tristeza y rabia” por situaciones como la del nuevo incendio forestal de Berlanga del Bierzo, por el que se ha detenido a un varón de 20 años de edad.

“Sientes tristeza porque ves que a pesar de todo lo que está ocurriendo, todavía hay personas que prenden y ponen en peligro vidas, pueblos y patrimonio”, apuntó, al tiempo que señaló que, a pesar de que dicho incendio obligó a evacuar la localidad, al final de la tarde los vecinos fueron realojados.

Sobre la situación concreta del incendio de Berlanga del Bierzo, de nivel dos del Índice de Gravedad Potencial, que presentó desde su origen varios focos diferentes, Diego apuntó que “gracias a la pronta actuación de los servicios se ha podido extinguir”, aunque “todavía está vigilado”, sobre todo “por los vientos que va a haber a lo largo de la noche”.

Respecto al incendio de Fasgar, que también afecta a Colinas del Campo, de nivel dos del IGR, “la virulencia de los vientos ha motivado que una lengua se haya escapado de la zona de perímetro y vaya hacia la zona de Omaña”, donde se trabajará durante la noche para que “no se salga salga del perímetro y que no amenace de nuevo a las poblaciones”. “El frío que se espera para esta noche, unido al viento, esperemos que nos ayude a rebajarlo y a lo largo de la mañana del viernes poder atajarlo”.

Por otro lado, ya dentro de los incendios de nivel uno del IGR, de Garaño “está estabilizado y contenido dentro del perímetro”, por lo que “requiere de vigilancia”, mientras que en el de Llamas de Cabrera, “hoy ha habido una reproducción en la zona de Prada de la Sierra que ha exigido la intervención diferentes medios”, que “permitieron que no fuera a más”.

Finalmente, respecto al de Anllares del Sil también se produjeron reproducciones durante el día dentro del perímetro, mientras que “ última hora se produjo una pequeña reproducción en la zona de Faro que ha exigido la intervención de los medios”, pero ya está controlada.