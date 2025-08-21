Un festival solidario por las enfermedades raras impregnará León de música, actividades infantiles y gastronomía
El festival, organizado por la Asociación Leonesa de Enfermedades Raras, contará con Salma, leonesa y exconcursante de La Voz Kids, el artista emergente Kinny o los DJs Pablonezz y Gianmarco Onesitini.
El Campo Hípico Municipal de León se impregnará por completo este próximo sábado, 23 de agosto, de solidaridad. El festival 'Vibra León Solidario' acogerá una jornada musical y familiar que tiene como objetivo la recaudación de fondos para cubrir los gastos de organización y visibilizar la realidad de las personas con enfermedades raras.
Está organizado por la Asociación Leonesa de Enfermedades Raras (ALER), con la colaboración del Ayuntamiento de León a través de la Concejalía de Bienestar Social, y forma parte del compromiso de la organización con la defensa de los derechos de quienes conviven con enfermedades poco frecuentes en la provincia y en Castilla y León.
Con este objetivo, la presidenta de la asociación, Beatriz Alegre, y representantes de ALER, junto a la concejala de Bienestar Social, Vera López, se han reunido para concretar los detalles del festival.
El 'Vibra León Solidario' abrirá las puertas a las 19:00 horas para disfrutar de una jornada con programación inclusiva y dirigida a todos los públicos. Contará con zona de actividades infantiles, un espacio gastronómico con foodtrucks, sorteos solidarios y barra de bebidas.
Habrá actuaciones en directo con la participación de Dani Martiny, speaker y animador oficial, la joven talento leonés y exconcursante de La Voz Kids, Salma, el artista emergente Kinny, y los DJs Gianmarco Onesitini y Pablonezz, que representarán al colectivo Surtrive, una apuesta por la inclusión desde la música electrónica.
Las entradas, de carácter solidario, tienen un coste de 12 euros y pueden comprarse en la web entradium.com/eventos/vibra-leon-solidario.