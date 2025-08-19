León comienza a poder respirar: los incendios más virulentos muestran signos de control

El incendio de Barniedo de la Reina (León) “mejora ostensiblemente” y solo mantiene el desalojo de Casasuertes César Hornija ICAL

Poco a poco, la tranquilidad empieza a volver a varias localidades de León tras los incendios que han afectado a la provincia en los últimos días.

La Junta ha informado del regreso a sus hogares de los vecinos de Pobladura de Somoza y Paradiña, afectadas por el fuego, que ya ha descendido a nivel 1 de peligrosidad, lo que supone un importante alivio para los residentes.

A estas buenas noticias se suman los retornos de las poblaciones afectadas por el incendio de IGR 2 de gravedad originado el pasado miércoles en Barniedo de la Reina, así como de los vecinos de Llánaves de la Reina, Los Espejos y Villafrea de la Reina.

Anoche, también pudieron volver a sus casas los habitantes del Valle de Valdeón, incluyendo Santa Marina, Posada, Calderilla, Cordiñanes, Los Llanos, Soto y Prada de Valdeón, quedando únicamente Casasuertes todavía evacuada.

En cuanto al incendio de Llamas de Cabrera, declarado el 8 de agosto y actualmente en nivel 2 de gravedad, los esfuerzos de los equipos de extinción comienzan a dar resultados claros.

Según el director técnico de extinción, el 90 % del perímetro de 140 kilómetros está estabilizado, y se espera que, si las condiciones meteorológicas lo permiten, se pueda controlar por completo mañana.

“Mucho más favorable que ayer”

El fuego presenta un panorama “mucho más favorable que ayer”, con solo dos flancos activos que concentran los esfuerzos de los bomberos y maquinaria especializada, incluyendo apoyos llegados desde Francia y Países Bajos.

El Valle del Silencio y la zona de Compludo son las áreas donde se trabaja con más intensidad, pero gracias al cambio en las condiciones climáticas y al despliegue coordinado de medios aéreos y terrestres, el avance del fuego se ha frenado significativamente.

El director de extinción destacó la excelente colaboración internacional y nacional, con equipos llegados de la Comunidad Valenciana, País Vasco, Francia y Países Bajos, que ha permitido optimizar recursos y avanzar con seguridad en las labores de control.

Actualmente trabajan en la zona tres agentes medioambientales y celadores, cinco cuadrillas terrestres, cuatro autobombas, un bulldozer y tres dotaciones de bomberos.