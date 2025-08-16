Isabel Blanco promete ayudas para quienes han perdido su casa en los incendios, pero pide paciencia: "Van a llegar"

La vicepresidenta de la Junta de Castilla y León, Isabel Blanco, en su visita a la residencia Villa de Alija en la provincia de León JCyL

La vicepresidenta de la Junta y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, ha prometido este sábado, 16 de agosto, soluciones para quienes han perdido sus viviendas a consecuencia de los incendios y, especialmente, para las personas mayores.

Así lo ha manifestado en la mañana de este sábado, 16 de agosto, en declaraciones recogidas por Ical durante su visita a la Residencia Villa de Alija, ubicada en Alija del Infantado (León) tras el regreso de sus residentes después de ser desalojados por el incendio en la zona.

“Todas las viviendas se van a reconstruir, va a haber ayudas, como en otras situaciones similares. Y desde la parte correspondiente de los servicios sociales se va a trabajar con estas personas de manera personal e individual para que, en caso de que no quieran quedarse con sus hijos, no puedan o necesiten otro recurso, poder ir adaptándoselo”, ha expresado.

La vicepresidenta de la Junta ha reconocido que Castilla y León vive días "especialmente complicados" a causa de una "situación excepcional". Por ello ha pedido "precaución y prudencia" a la población porque "lo más importante son las vidas humanas", pero también "paciencia" a sabiendas de que esto "es algo difícil en estos momentos". "Las ayudas van a llegar a todas ellas", ha prometido.

"Es verdad que cuesta mucho dejar tu casa, dejar tus animales, el dejar tu vida, el salir y el desalojar un pueblo, pero cuando desde las personas que saben cómo avanzan los incendios, cómo funcionan, se piden esos desalojos, es porque por encima de todo tienen que estar la vida de las personas”, ha apuntado.

En este sentido, Blanco ha recordado que, en ocasiones, estos desalojos se producen de manera preventiva para evitar que la vía de comunicación por la que se puede desalojar quede cortada y ya sea tarde: "Aunque no se vea el fuego al lado de tu casa, hay que tener en cuenta que cuando se ordena siempre un desalojo es pensando siempre en las personas", ha añadido.

Asimismo, ha explicado que, aunque "habitualmente y en condiciones normales el operativo de extinción de incendios es suficiente, en este momento es necesario ampliar medios por la situación tan difícil que se está dando a nivel climatológico".

Con ello, ha trasladado todo su "cariño y apoyo" a todas esas personas que están trabajando "en primera línea" apagando los diferentes fuegos que asolan la comunidad, pero también "a todas esas personas, que son muchas, que están en segunda línea", refiriéndose así a "las personas que trabajan en cuerpo y alma con las personas mayores en lo albergues y los voluntarios", quienes desempeñan "muchas tareas que no se ven, pero están ahí".

Desalojos en residencias

A lo largo de su visita a la citada residencia de mayores, Blanco también ha recordado que, en total, se han desalojado cinco residencias en Castilla y León, a las que se suman otras dos que han estado en previsión, como es el caso de la de Santibáñez (Zamora).

En cuanto a las desalojadas, cuatro se encuentran en la provincia de León: la de Castrocalbón, en la que 40 residentes fueron desalojados el día 11, la de Alija del Infantado, el 12 con otros 40 ancianos, y el 13 las de dos pueblos de Valduerna, Castrotierra de la Valduerna con un total de 34 desalojados y Palacios de Valduerna con otros 23. Si bien, "algunas de ellas ya están volviendo a la normalidad", ha celebrado.

Asimismo, ha apuntado que este viernes se desalojó a 22 personas de una residencia de El Payo (Salamanca), de las que 12 fueron a la residencia de la Diputación en Ciudad Rodrigo y 10 con las familias.

Asimismo, ha avanzado que en estos momentos se contempla la posibilidad de que entre hoy y mañana las otras tres residencias que están desalojadas puedan volver a recibir a sus mayores.

Con todo ello, ha querido agradecer el trabajo de coordinación y apoyo que existe, no solamente entre las residencias de la misma provincia, sino entre las de varias, poniendo como ejemplo la de Benavente.

“Cuando se desaloja una residencia, se busca que donde van a ir esté lo más cerquita posible de su lugar. Van con ellos, que los acompañan, pueden tener situaciones de desorientación y hay que darles tranquilidad. En el momento que se van realojando los pueblos, las personas vuelven a las residencias y se adaptan rápidamente”, ha afirmado.

Finalmente, la vicepredienta ha anunciado que desde la Junta "vamos a ir visitando las diferentes residencias según se vayan realojando. "Vamos a escuchar, atender y trasladar nuestro cariño y apoyo a las personas que se encuentran en ellas y, por supuesto, a todos los trabajadores".