Un hombre de 80 años, herido tras un accidente con su tractor en León: “Se me fue hacia atrás”

Un tractor en una imagen de archivo

Un hombre de 80 años ha resultado hoy herido a consecuencia del accidente que sufrió con su tractor en la localidad leonesa de Palacios de la Valduerna.

Esta mañana de viernes, a las 11:55 horas, se recibió aviso de un accidente agrícola en Palacios de la Valduerna, en el que se vio implicado un varón de aproximadamente 80 años.

Según el propio afectado aseguró al 112, su tractor “se le fue hacia atrás”, provocando que quedara atrapado en un terreno de difícil acceso.

El Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) coordinó la evacuación del hombre, mientras Sacyl enviaba una UVI móvil al lugar.

Aunque se avisó a los Bomberos para apoyar en la extracción, finalmente su intervención no fue necesaria, ya que los servicios de emergencia presentes lograron evacuar al herido.

En el lugar también se encontraban efectivos de la Guardia Civil y del personal sanitario de Sacyl, quienes se encargaron de garantizar la seguridad y la atención médica del accidentado.