Heridos cuatro miembros de la UME en el incendio de Yeres: han sido trasladados al hospital

Cuatro miembros de la UME han resultado heridos en el incendio de la zona de Yeres (León), tal y como han informado fuentes de la Delegación del Gobierno en Castilla y León.

Según han dado a conocer, tres de ellos han resultado afectados con quemaduras de diversa consideración en distintas partes del cuerpo, mientras el cuarto tiene una luxación en el hombro.

Motivo por el cual han sido todos trasladados al hospital de Ponferrada donde se encuentran ingresados, en observación y pendientes de la evolución del diagnóstico inicial.

El suceso ha ocurrido minutos antes de las 16:00 horas, cerca de Odollo, en la comarca leonesa de La Cabrera, donde los cuatro efectivos -pertenecientes al BIEM I- se encontraban realizando las tareas asignadas para la extinción del incendio.

Más de 1.300 militares de la UME están trabajando en una docena de fuegos de elevada peligrosidad, donde "pese a la preparación y profesionalidad de los efectivos, estos no están exentos del riesgo inherente a una situación tan complicada como la que vive el país con la ola de incendios".