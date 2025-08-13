Los incendios de Yeres y Llamas de Cabrera se unirán en las próximas horas: no descartan nuevos desalojos

León continúa luchando contra los incendios forestales que desde hace días mantienen en jaque a la provincia. Evacuaciones de localidades, desoladoras imágenes de paisajes negros y nuevos incendios activos están siendo los protagonistas en la provincia más castigada por las llamas.

Este miércoles, se ha conocido que los incendios forestales de nivel dos del Índice de Gravedad Potencial originados hace ya varios días la comarca del Bierzo, concretamente en Llamas de Cabrera y en Yeres, que afecta al paraje natural de La Médulas, se unirán previsiblemente en un único incendio a lo largo de las próximas horas.

Así lo anticipó hoy el delegado territorial de la Junta de Castilla y León en León, Eduardo Diego, acompañado por el subdelegado del Gobierno en León, Héctor Alaiz, tras la reunión del Centro de Cooperación Operativa Integrado.

Motivo por el cual han pedido el confinamiento de los vecinos de la localidad, puesto que, si la meteorología lo permite, durante la noche se llevará a cabo un fuego técnico para frenar de forma definitiva la bajada de las llamas y proteger el pueblo.

En cuanto a la evolución de Llamas de Cabrera, el flanco sur sigue avanzando en dirección a la carretera, “donde se entiende que morirá”, mientras que el este “se descuelga por la ladera”, de forma que “es probable que tal vez mañana haya que proceder al desalojo de Odollo.

El subdelegado del Gobierno en León, Héctor Alaiz Moretón, ha agradecido tras la reunión del Cecopi la labor de todos los efectivos que trabajan en la extinción de los incendios forestales en la provincia, destacando el esfuerzo de la Guardia Civil, Policía Nacional, medios del MITECO (BRIF), UME y bomberos autonómicos.

Asimismo, ha querido enviar su "ánimo y apoyo" a la familia del fallecido y "la más pronta recuperación" a los tres heridos en los incendios.

Además, ha recordado que este miércoles, la Guardia Civil ha procedido al desalojo de cuatro localidades más en la zona de la Valduerna y piden a los vecinos de Pombriego que permanezcan en sus viviendas por seguridad.

También ha recordado que hay 7.800 personas desalojadas por los incendios en la provincia. Sin embargo, ha habido una buena noticia puesto que los vecinos de Voces y Montes de Valdueza han podido regresar a sus hogares, que fueron quienes no pudieron hacerlo el martes por la cercanía del incendio de Yeres y Llamas de Cabrera a las localidades.

En Llamas de Cabrera han confinado a Peñalba de Santiago (sólo para vecinos, se mantendrá cortada la carretera a los turistas). Y avanzan que están trabajando "intensamente" en el incendio de Castrocalbón con el objetivo de "realojar lo antes posible a algunas de las localidades que han sido desalojadas". Por ahora, los vecinos de los 34 pueblos de esa zona continúan evacuados.

Además, el subdelegado ha informado de que la Guardia Civil investiga las causas de todos los fuegos, analizando si se deben a rayos o a la acción humana. Por el momento, ha informado de que hay una persona investigada por un incendio en Lucillo.

Asimismo, ha pedido "prudencia y evitar difundir acusaciones sin base en redes sociales", recordando la importancia de seguir siempre las indicaciones de las autoridades en desalojos, cortes de carreteras y otras medidas de seguridad.

Alaiz Moretón ha pedido a los vecinos que "no trabajen de manera independiente y que sigan las indicaciones de los agentes". Del mismo modo, entiende la "desesperación" de los vecinos pero pide seguir las recomendaciones de las autoridades.