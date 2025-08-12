Desbrozar para proteger el monte de los incendios: Asaja ofrece una solución a la Junta y exige más recursos

La organización agraria Asaja de León ha expresado su “total solidaridad” con las personas afectadas por los incendios forestales que en los últimos días han asolado la provincia, especialmente con agricultores y ganaderos, colectivo al que representa.

La entidad recuerda que el sector primario es uno de los más perjudicados por este tipo de siniestros, ya se originen por causas naturales, accidentes o actos intencionados, debido a los cuantiosos daños materiales y al riesgo de pérdida de vidas animales y humanas.

Asaja ha constatado daños significativos en asentamientos de colmenas, sotos de castaños, parcelas de cereal y pastos utilizados por la ganadería extensiva.

Por ello, insta a los afectados a cuantificar y documentar las pérdidas, y a presentarlas ante el Ayuntamiento o la Junta de Castilla y León, con vistas a una posible compensación. Asimismo, solicitará el levantamiento del acotamiento de pastos para su aprovechamiento y su inclusión en la declaración de la PAC 2026.

La organización reclama a la Junta un incremento del presupuesto destinado a la limpieza y desbroce de montes, medida que, asegura, no solo previene y facilita la extinción de incendios, sino que también mejora los pastos para la creciente cabaña ganadera extensiva de la provincia.

La organización agraria subraya que la presencia de ganado en los montes contribuye al equilibrio ecológico, la biodiversidad y la sostenibilidad en la gestión forestal.

Por último, la entidad anima a agricultores y ganaderos a asegurar de forma sistemática sus cosechas y ganado a través de Agroseguro, así como a contar con coberturas de responsabilidad civil para su negocio y vehículos agrícolas, recordando que estas pólizas están subvencionadas por el Estado y la Junta.