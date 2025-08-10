Un incendio en León empeora y amenaza Las Médulas, Patrimonio de la Humanidad

La situación de los incendios de León mantiene en alerta a muchas comarcas de la provincia tras elevar en la noche de este sábado el Índice de Gravedad Potencial hasta el nivel 2 en los incendios de Llamas de la Cabrera y Yeres (ambos en la comarca de El Bierzo). Este último amenaza Las Médulas, un yacimiento romano que es Patrimonio de la Humanidad.

En Yeres, perteneciente a Puente de Domingo Flórez, unas treinta personas se encontraban en el pueblo al declararse la emergencia, según medios locales.

La alerta del Plan de Protección Civil ante Emergencias por Incendios Forestales en Castilla y León (INFOCAL) ha obligado durante el sábado a desplegar a efectivos del V Batallón de la Unidad Militar de Emergencias (UME) con sede en León en los dos incendios, 20 militares y ocho vehículos en Llamas de la Cabrera, y otros 18 militares y siete vehículos en Yeres.

#IFOrallo #IFYeres #León

Misiones realizadas por el #BIEM5 durante el arco nocturno en los dos incendios forestales.



ORALLO: ataque directo en el flanco izquierdo del IF y control del mismo neutralizando cualquier reproducción, vigilancia con dron aéreo y empleo de fuego… pic.twitter.com/CEn2mxywE5 — UME (@UMEgob) August 10, 2025

La complicada situación ha obligado a la reunión, a última hora del sábado, del Centro de Coordinación Operativa Integrado Provincial (CECOPI) con la presencia de todas las administraciones con competencia en la extinción de incendios.

El incendio de Llamas iniciado el pasado viernes es el que asume en estos momentos más medios con un total de 27, integrado por dos técnicos, siete agentes medioambientales, tres cuadrillas terrestres, una autobomba, un bulldozer, siete brigadas helitransportadas, y los militares de la UME, tal y como ha señalado EFE.

Los medios de extinción de la UME han atacado por la noche el flanco izquierdo del incendio, controlando el mismo y neutralizando cualquier reproducción, manteniendo vigilancia con un dron aéreo y empleando fuego técnico para consolidar el flanco asignado.

23:43🎥#IFLlamasDeCabrera #LeónESP @briftabuyo se retiran del incendio a su base por tierra en sus vehículos después de trabajar en labores de extinción.



Somos #BRIF de @mitecogob pic.twitter.com/7xSzhtDikO — ATBRIF (@AT_Brif) August 9, 2025

Por su parte, en el incendio de Yeres, perteneciente al término municipal de Puente Domingo Flórez, trabajan 23 medios aéreos apoyados por un helicóptero y militares de la UME que se encuentran en tres sectores diferentes del incendio próximos a la población, monitorizando el avance de las llamas con drones aéreos.

Otros incendios

Por su parte, ha mejorado la situación en los incendios de Orallo (Villablino) y Fasgar (Murias de Paredes), que se iniciaron al parecer a causa de los numerosos rayos que se registraron en la tarde del viernes en forma de tormentas secas en las comarcas leonesas de Babia y Laciana, y en donde se despliegan 13 y 7 medios, respectivamente.

El último incendio en el que se activó el Índice de Gravedad Potencial (IGR) 1 es el localizado en Sésamo, perteneciente al Ayuntamiento de Vega de Espinareda, en el que trabajan en estos momentos en el terreno un total de siete medios, incluidos dos aéreos que se tuvieron que desplegar en la tarde de ayer.

No son estos los únicos incendios que sufre la provincia leonesa en estos momentos, ya que se encuentran activos otros tres en Cabañas de Dornilla, Anllares del Sil, y Filiel, todos ellos en la comarca de El Bierzo, las más afectada, mientras otro está ya controlado en el término municipal de la capital leonesa.