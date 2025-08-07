Desalojan a una veintena de vecinos de un edificio de Bembibre por un incendio en una vivienda

Una veintena de vecinos han sido desalojados esta madrugada por un incendio originado en una vivienda de un bloque de cinco plantas en la calle Comendador Saldaña, en la localidad leonesa de Bembibre.

Así lo ha informado la sala del 112 de Castilla y León que recibió varias llamadas a las 00:27 horas de la madrugada de este jueves. Hasta el lugar, se desplazaron rápidamente los Bomberos de Ponferrada, la Guardia Civil y la Policía Local de Bembibre.

En total han sido cuatro viviendas por planta que han sido desalojadas mientras se desarrollaban las tareas de extinción. Finalmente, pudieron regresar a sus hogares al finalizar el siniestro, excepto la inquilina de la vivienda afectada por el incendio.