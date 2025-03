El PSOE suspende de militancia y abre un expediente de expulsión contra Rey por amenazas a Cendón y Courel

Las aguas siguen sin bajar claras en el PSOE de León. Los socialistas viven momentos convulsos. Tanto es así que, hoy se ha conociado que la Comisión Ejecutiva Federal del Partido Socialista comunica al socialista Manuel Ángel Rey, miembro de la agrupación de Bembibre, su suspensión de la militancia y la apertura de un expediente de expulsión.

Ello, tras las presuntas amenazas e insultos denunciados por el actual secretario provincial y candidato a la reelección, Javier Alfonso Cendón, y el presidente de la Diputación provincial, Gerardo Álvarez Courel, y que tuvieron lugar el lunes durante el registro de avales del otro candidato, Diego Moreno.

El presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel, respondió ayer a las acusaciones del candidato a las primarias del PSOE de León, Diego Moreno, que denunció "presiones más allá de los límites" por parte de miembros de la candidatura de Javier Alfonso Cendón a los militantes para que no firmasen sus avales.

Tras tener conocimiento de esta decisión, Rey trasladó a la Comisión su punto de vista de los hechos, al considerar que “hay personas que han contado una verdad diferente” y presentó una denuncia contra Javier Alfonso Cendón y Gerardo Álvarez Courel, ya que, según él, fueron ellos quienes le insultaron y mostraron “una actitud provocativa y desafiante” contra su persona, así como “por la exposición pública” a la que asegura haberse visto sometido.

“Ni yo ni el resto de personas presentes dimos mas importancia a los hechos porque entendíamos que eran fruto de la tensión del momento, pero dado el curso que han tomado los acontecimientos de manera interesada, con la denuncia a los órganos del PSOE y en los medios de comunicación, no he tenido mas remedio que contar mi versión, por la que nadie me ha preguntado”, aseguró Manuel Ángel Rey.

La misma vara de medir

Asimismo, solicitó a los órganos de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE que “sean tan dirigentes en la apertura de expediente de expulsión y la suspensión de militancia contra Javier Alfonso Cendón y Gerardo Álvarez Courel” como lo fue con él, ya que “han incumplido los mismos artículos de los estatutos del PSOE de los que ellos acusan”.

Para el berciano, según recoge Ical, lo ocurrido en los últimos días “constata la falta de talante democrático que se esta revelando desde la dirección provincial del PSOE de León en el proceso de elecciones primarias”, que se celebrarán el próximo domingo, 16 marzo, ya que “se le ha dado bombo y platillo a unos hechos que hubieran quedado en la irrelevancia para opacar el proceso de primarias”.

"No he traicionado nunca a nadie, igual otros no pueden decir lo mismo", ha afirmado el presidente de la Diputación. Unas declaraciones que llegaron solo un día después de que Cendón mostrase la puerta de salida del partido al alcalde de León, José Antonio Diez, y acusase al regidor y al exlíder del PSOE CyL Luis Tudanca de estar detrás de la candidatura de Moreno.