El presidente de la Diputación de León niega presiones en la recogida de avales de Moreno: "Que lo demuestren"

El presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel, ha respondido este jueves a las acusaciones del candidato a las primarias del PSOE de León, Diego Moreno, que denunció "presiones más allá de los límites" por parte de miembros de la candidatura de Javier Alfonso Cendón a los militantes para que no firmasen sus avales.

"No he presionado a nadie. Yo me posicioné en su día claramente apoyándole y siempre he dicho que la gente tiene que avalar libremente y luego votar libremente", ha afirmado el presidente de la Diputación de León, y ha pedido a quienes han vertido esas acusaciones a que "lo demuestren públicamente".

Courel ha denunciado, además, los "insultos" del miembro de la Agrupación Local de Bembibre Miguel Ángel Rey que le llamó "traidor y chaquetero" y ha pedido "desterrar" esos comportamientos "que no conducen a nada" y ha asegurado que quien se comporta así "donde mejor está es fuera del partido".

"No he traicionado nunca a nadie, igual otros no pueden decir lo mismo", ha afirmado. Unas declaraciones que han llegado solo un día después de que Cendón mostrase la puerta de salida del partido al alcalde de León, José Antonio Diez, y acusase al regidor y al exlíder del PSOE CyL Luis Tudanca de estar detrás de la candidatura de Moreno.