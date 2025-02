Diego Moreno, afín a Tudanca y Diez, se rebela contra Cendón y Ferraz y se postula para liderar el PSOE de León

Guerra abierta en el PSOE de León solo dos días después de que finalizase el XV Congreso Autonómico del partido en Castilla y León en el que se proclamó a Carlos Martínez como nuevo secretario general.

El procurador Diego Moreno, secretario de la Mesa de las Cortes, y afín al ex secretario general del PSOE CyL Luis Tudanca y al alcalde de León, José Antonio Diez, ha presentado este martes su precandidatura para disputar el liderazgo del PSOE de León al actual secretario general, Javier Alfonso Cendón, según ha podido confirmar Ical.

Moreno disputará, pues, el liderazgo del PSOE de León a Cendón, uno de los hombres más próximos a Ferraz, especialmente al secretario de Organización de la formación, Santos Cerdán, en la Comunidad, y que ha sido uno de los principales valedores de Martínez en su acceso a la dirección del partido.

El procurador, que pertenece a la Agrupación Local de León, ha recogido, además, el guante del alcalde de la capital leonesa, José Antonio Diez, que este lunes pedía que alguien disputara el liderazgo al actual dirigente provincial, con el que el regidor mantiene un histórico enfrentamiento.

"Reitero mi compromiso absoluto con la ciudad. Me debo cien por cien a ellos. Otros será que no tienen tantas prioridades. Ojalá algún compañero pueda dar el paso en las horas que quedan", afirmaba Diez, tras mostrar su "decepción" con el Congreso por no incluir la consulta sobre la autonomía leonesa que pedía la Agrupación Local.

Plazos

Moreno, militante de la Agrupación Municipal de León capital, ha registrado de forma oficial este martes su precandidatura en el día en que se cierra el plazo.

Ahora llegará el turno de la recogida de avale, hasta el 6 de marzo, y, posteriormente, la votación en primarias, los días 16 y 23 de marzo, para que las bases decidan quien lidera el PSOE de León.

Su precandidatura cuenta con apoyos en la ciudad de León, con dirigentes destacados como el alcalde de la capital, José Antonio Diez, además de otros alcaldes, concejales y militantes socialistas del resto de la provincia.

Tras el proceso de primarias, el Congreso Provincial del PSOE de León se celebrará el 30 de marzo en la capital leonesa.

Segundo 'round'

Es la segunda vez que el procurador trata de liderar el PSOE de León. En noviembre de 2017, Moreno ya le disputó la Secretaría Provincial a Cendón en unas primarias que tuvieron dos vueltas. En la primera concurrieron junto a José Antonio Diez, que al retirarse, facilitó la victoria al actual líder que desde entonces dirige el partido.

Tras las elecciones autonómicas de mayo de 2019 se convirtió en procurador de las Cortes y desde 2022 es secretario primero de la Mesa de la Cámara. En la guerra abierta entre Tudanca y Ferraz se puso de lado del dirigente burgalés y ha sido uno de los promotores de las enmiendas sobre la autonomía de León en el Congreso.

Pasado como diputado

Diego Moreno (Bilbao, 1979), licenciado en Veterinaria por la Universidad de León (ULE) y MBA por la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), se afilió al PSOE en el año 2000 y entre 2004 y 2012 fue secretario general de las Juventudes Socialistas de León.

Además, entre marzo de 2008 y noviembre de 2011, fue diputado por León en la etapa del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. También, fue presidente del Comité Provincial del PSOE leonés entre 2012 y 2015.